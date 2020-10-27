Обманутые пайщики из Нижнекамска устроили митинг на площади Свободы в Казани

27 октября в столице Татарстана на площади Свободы собралось много людей. Как сообщила активистка Лиана Тимерханова корреспонденту Prokazan – это обманутые пайщики Жилищного кооператива «Триумф-НК».

Они пошли в прокуратуру Татарстана, написали заявления, встретились с начальником следственного управления. Далее они собираются к главному судебному приставу республики, а после – к главе следкома. Также людям сообщили, что деньги они смогут получить только через год, так как сейчас ведется следствие.

Также всех участников митинга предупредили о том, что все их действия должны быть законными, разрешено только одиночное пикетирование.