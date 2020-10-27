В Татарстане подтвердили все новые смерти от коронавируса

Оперштаб Татарстана сообщил о двух новых смертях от коронавируса. Скончались две женщины, но так и не сообщается в каких районах они проживали.

Так умерла 84-летняя женщина, которую привезли в больницу с пневмонией. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Второй пациентке было 79 лет, ее привезли в больницу с коронавирусом. Лечение осложнялось на фоне обострения сердечной недостаточности.

В результате по состоянию на 27 октября в Татарстане зарегистрировано 109 смертей от коронавируса.

Напомним, в Татарстане зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом.