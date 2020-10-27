«Диагноз-который-нельзя-называть»: почему в Татарстане заболевших ковидом меньше, чем в регионах ПФО

Коронавирус продолжает свое наступление: только что Роспотребнадзор вернул обязательный масочный режим по всей стране и рекомендовал главам регионов прекратить работу общепита и развлекательных заведений на ночь. Ковид вернулся, что будет впереди мы не знаем. Поэтому попытаемся разобраться хотя бы настоящем: журналист ProKazan Рамиль Акберов проанализировал распространения китайского вируса в Татарстане и посмотрел, как разворачивается ситуация в пограничных с нами регионах.

Кажется, коронавирусная статистика пробивает очередное дно: чуть ли не каждый день в России ставится новый рекорд по заражениям, Испания с Израилем и вовсе возвращают карантин. Татарстан в этом плане тоже не стал исключением: в субботу выявили самый высокий за последние 4 месяца показатель заболевших. Но это, похоже, никого не пугает: если в начале осени кто-то робко и говорил о приближении еще одного локдауна, то теперь в него не верит почти никто. Не удивительно: если с помощью второго карантина и удастся одержать окончательную победу над коронавирусом, то для экономики страны она станет пирровой. Все всё понимают – не первый год «замужем» за российской действительностью.

Но что в Татарстане? После моего первого текста про коронавирус прошел почти месяц, ситуация изменилась в абсолютных числах и почти не изменилась в относительных: республика так же стремится хранить «статистическую девственность» по сравнению с цифрами заражений в других субъектах федерации. А теперь посмотрим, как же разворачивается ситуация с коронавирусом в пограничных с нами регионах.

Начнем с хорошего: в Марий Эл за весь период пандемии (здесь и далее – данные на 26 октября) выявлено 5 387 заражений COVID-19 против 8 145 у Татарстана. Так и хочется воскликнуть: все хорошо, статистика у нас правдивая. Хотелось бы верить. Но даже логически у Марий Эл заражений должно быть меньше, чем в Татарстане: они в 5 (!) раз уступают нам по количеству и вдвое по плотности населения. За прошедшие сутки у марийцев выявили больше случаев заражений ковида, чем у нас.

Ну а мы продолжаем наше коронавирусное путешествие и переходим к Удмуртии. За весь период пандемии в этом регионе выявлено 8 137 случаев заболевания китайским вирусом: то есть, почти как у нас. Снова заставлю вас огорчиться: такого числа заражений удмурты достигли при меньшем вдвое меньшем населении, чем в нашей республике. Плотность населения у них на 30 % меньше. Кстати, похоже, в Удмуртии началась сильная вспышка инфекции: за прошедшие сутки выявлено 124 новых случая "короны". И вот первый тревожный звоночек: республика, которая ощутимо уступает нам в населении и его распределении по территории, дает такие же цифры заражений, как и в Татарстане. Совпадение? Хотелось бы думать, что да.

«Еду по России, не доеду до конца» - пел рэпер Хаски, но мы попытаемся опровергнуть это утверждение и на карте натыкаемся на Чувашию. Это первый регион в нашем обзоре, где случаев заражений коронавируса больше, чем в Татарии: за пандемию COVID-19 инфекцию подхватили 9 550 чувашей. Это примерно на 15 % больше, чем у нас. Вы уже догадываетесь, что будет дальше? В Чувашии втрое меньше населения чем в Татарстане. Плотность населения, правда, на 20 % больше. За последние сутки у них выявлено 55 случаев ковида, что тоже отличается от татарстанских цифр. Может, разница в плотности населения здесь играет такую большую роль, а гигантская разница в количестве людей – это не так важно? Мне все еще хочется верить в это, поэтому иду дальше.

А идти есть куда. Ульяновская область. 19 978 случаев заражения короной за весь период пандемии и 197 – за прошедшие сутки. Вы будете горько смеяться, но у них населения в втрое раза меньше чем у нас, а его плотность на 20 % меньше татарстанской. Погодите кричать «караул, что со статистикой в Татарстане». Скорее всего, в Ульяновской области просто вспышка ковида: иначе эти аномальные для Поволжья цифры не объяснишь. Но принять к сведению эти данные необходимо. Посочувствуем ульяновцам и идем дальше.

Источник: dw.com Судя по официальным данным, ситуация с коронавириусом в Татарстане обстоит лучше, чем в соседних регионах, но многие статистике не верят

Дальше – Самара-городок и одноименная область. К сожалению, дела у них тоже идут не особо хорошо: 14 998 случаев COVID-19 и 147 за прошлые сутки. Пока это самый близкий к нам регион по социально-экономическим показателям и населению. Но людей в Татарстане все же процентов на 20 % больше. А вот плотность населения больше уже у самарцев, но разница не особо существенная. Теперь действительно время развести руками: перед нами регион, который по многим параметрам похож на наш, но даже при меньшем населении у них существенно больше заразившихся.

На этой эмоциональной ноте перейдем к конечной остановке маршрута: у нас на пути братская Башкирия. 10 247 заражений за весь период и 80 за минувший день. Населения в Башкортостане больше, чем в Татарстане, правда, не особо сильно: разница меньше 10 %. А вот плотность населения в Башкирии вдвое меньше, чем у нас. У башкир случаев коронавируса тоже больше, какой "сюрприз". Да, мы помним о вспышке вируса у соседей весной, но оказало ли это существенное влияние на статистику?

Что мы имеем в сухом остатке. Существенно меньше ковида, чем у нас, только в одном регионе - Марий Эл, но там меньше и количество населения и его распределение по территории. У всех остальных соседей, более или менее схожих с нашей республикой по количеству и его плотности населения - случаев столько же (Удмуртия, Чувашия, Самарская и Ульяновская область, Башкортостан). Ещё одна тенденция: по числу выявляемых новых случаев ковида за день Татарстан сильно отстаёт от соседей. Судя по всему, во время новой вспышки COVID-19 наша республика снова берётся за старое и фиксирует один из самых низких в регионе показателей распространения коронавирусной инфекции.

И главный вопрос: почему Татарстан - один из самых густонаселённых регионов в Поволжье, с высокой плотностью населения, сильно вовлечённый в экономический процесс и связанный с остальными субъектами Федерации, имеет самый низкий показатель распространения COVID-19 ? Похоже, эта тенденция сохраняется и сейчас, когда "коронавирусный счетчик" по России снова пополз вверх.

Автор: Дарья Просева / Pro Kazan Вторая волна коронавируса вызывает у татарстанцев смешанные чувства: заболевших по стране больше чем ,весной, но по официальной статистике в республике не так много заражений

Глядя на эти цифры, складывается впечатление термоядерной эффективности антиковидной политики Татарстана. Получается, наши власти сотворили настоящее чудо. Или чудесный обман.

Не далее, как вчера наш корреспондент задал вопрос главе местного Роспотребнадзора о причинах низких показателей заболеваемости COVID-19 в Татарстане Ответ получили ожидаемый.

"Низкую заболеваемость мы можем объяснить только теми жесткими административными, которые введены у нас на территории Республики Татарстан, напомню, не только сейчас, а с апреля. Только этим можно объяснить низкие цифры, которое есть сегодня у нас", - заявила Марина Патяшина на пресс-конференции.

Впрочем, далеко не все верят в правдивость нашей статистики по коронавирусу:

«Татарстан, где дикое вранье по всем параметрам, тоже консервативный такой, показушные методы управления, где очень сильно манипулируют статистикой. В этом, к сожалению, печальная российская особенность», - рассказал в интервью «Эху Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

Каждый сам ответит на вопрос «быть или не быть» вере местной статистике. Но вот что примечательно: моим знакомым со всеми симптомами ковида как весной, так и летом продолжают ставить диагноз «пневмония». Складывается впечатление, что коронавирус в Татарстане - это «диагноз-который-нельзя-называть».

Судя по всему, игры местных властей со статистикой продолжатся и во время второй волны COVID-19. Политика республики по ковиду ничем не отличается от весенней - кроме того, что карантина на этот раз не будет. Поэтому мы снова видим до боли знакомую и банальную картину. В которой мы, похоже, снова в положении проигравших.