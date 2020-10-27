Роспотребнадзор России ввел всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор России выпустил постановление, в котором говорится об обязанности граждан надевать маски во всех общественных местах, а также об ограничении режима работы баров и ресторанов.

Так, в постановлении говорится, что людям, находящимся на территории России обязательно нужно носить маски в общественных местах, транспорте, лифтах, такси и парковках.

Второй пункт постановления содержит в себе рекомендации руководителям субъектов России. Например, ограничить мероприятия с участием лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также в рекомендациях говорится об ограничении работы клубов, баров и организаций общественного питания с 23:00 до 06:00.

При этом в постановление говорится о том, что нужно усилить режим дезинфекции в общественном транспорте.

Документ вступит в силу с 27 октября 2020 года.

Напомним, за прошлые сутки в Татарстане зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом.