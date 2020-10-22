Путин рассказал, нужно ли вводить жесткие меры из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин не видит необходимости во введении жестких мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией: об этом он сегодня заявил на заседании клуба "Валдай".

«На сегодняшний день нет необходимости возвращаться… к таким ограничительным методам, как это было весной этого года», — сообщил президент.

По словам Путина, жесткие меры не нужно вводить потому, что в России создан резерв коечного фонда, появились лекарства и протоколы лечения от коронавируса. Также президент отметил, что экономика страны после пандемии восстанавливается.

Напомним, сегодня стало известно, что в клинике КФУ откроют госпиталь для коронавирусных пациентов.