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Фото: пресс-служба КФУ

В клинике КФУ в Казани откроют госпиталь для «коронавирусных» пациентов

22.10.2020, 13:49 11 0 prokazan.ru

Ректор Казанского Федерального университета Ильшат Гафуров рассказал, что на базе клиники учреждения откроется госпиталь для больных коронавирусом. Об этом он сообщил на рабочем совещании.

«Сейчас здание полностью готово для принятия пациентов с подозрением на коронавирус. Мы должны позаботиться о наших сотрудниках и в целом о жителях Казани», - отметил ректор университета.

Госпиталь откроется на базе терапевтического отделения медико-санитарной части КФУ на улице Шмидта 31.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом за последнее время.

 

СМИ Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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