В Татарстане подписали новое постановление о выплатах врачам, работающим с ковид-пациентами

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о продлении врачам, которые работают с «коронавирусными» пациентами, выплаты.

«Утверждение порядка финансового обеспечения при выплатах стимулирующего характера за выполнение особо важных работ по медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция Covid-19», - говорится в тексте документа.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом.