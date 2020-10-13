Оперштаб Татарстана опубликовал свежие данные о заболевших коронавирусом

За сутки в Татарстане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. При этом 33 случая – контактные заражения, 1 – завозной.

Так, из заболевших 20 жителей Казани, 4 случая в Набережных Челнах и Верхнеуслонском районе, по одному случаю в Альметьевском, Апастовском, Бугульминском, Буинском, Высокогорском и Пестречинском районах.

«Из 34 человек пять человек госпитализированы, еще 29 получают лечение на дому. Среди заболевших есть двое детей до 18 лет и 7 пенсионеров от 70 до 80 лет», - говорится в сообщении.

Напомним, суточный прирост заболевших коронавирусом в России установил новый рекорд – 13868 заболевших.

Ранее мы рассказывали о директоре татарстанской школы, которая умерла предположительно от коронавируса. При этом в Роспотребнадзоре не подтвердили, что у нее был вирус.