Наверх

Новости Казани и РТ

10:52, сегодня
Три медработника в Казани поставили прививки от коронавируса
11:38, сегодня
Из-за обрушения грунта возле церкви в Казани погибли два человека
11:15, сегодня
Оперштаб Татарстана опубликовал свежие данные о заболевших коронавирусом
10:34, сегодня
Бесстрашные мужчины открывали нелегальное казино в Казани два раза
10:05, сегодня
Аэропорт Казани открывает новый международный рейс
09:02, сегодня
ВТБ удвоит кешбэк за покупки по кредитной карте Visa
07:03, сегодня
Умер первый человек, повторно заболевший коронавирусом
20:30, 12.10.2020
Главное за день в Татарстане: жертвы ковида, возможные ограничения, бросившийся под колеса мужчина
20:06, 12.10.2020
Казанский государственный медуниверситет переходит на «дистанционку»
18:50, 12.10.2020
Экс-гендиректор «Электросетей» в Татарстане выписал сам себе премии
18:13, 12.10.2020
Еще две смерти от коронавируса подтвердили в Татарстане
18:02, 12.10.2020
Понедельник в Челнах: оды Магдееву, «муки ада» горожан в больнице, пьяница без прав за рулем
17:16, 12.10.2020
Бесплатные лекарства и искаженная статистика: как в Татарстане и других регионах лечат коронавирус
17:08, 12.10.2020
Многодетная мать из Подмосковья повесила 4-летнего сына
17:00, 12.10.2020
Директор школы в Татарстане умерла предположительно от коронавируса
16:56, 12.10.2020
В Челнах мужчина нашел чужую банковскую карту и стал обладателем дорогого алкоголя
16:30, 12.10.2020
Очевидцев ДТП с велосипедистом ищут в Казани
16:11, 12.10.2020
В Башкирии мать помогала сожителю насиловать ее дочь
15:55, 12.10.2020
За неделю в Казани из общественного транспорта высадили 19 пассажиров без маски
15:25, 12.10.2020
«Больные через муки ада проходят»: челнинцы с высокой температурой сутками ждут приема в больницах
14:42, 12.10.2020
Роспотребнадзор по Татарстану: ограничения могут быть, но не из-за коронавируса
14:37, 12.10.2020
В Кремле рассказали, введут ли жесткие ограничения из-за распространения коронавируса
14:11, 12.10.2020
«Не губите животных!»: в зоопарке Казани посетителей попросили не кормить обитателей
13:59, 12.10.2020
В поисках потерявшихся людей отряду «Лиза Алерт» будет помогать нейросеть
13:51, 12.10.2020
Власти решили продлить льготный режим парковок в Казани еще на месяц
13:18, 12.10.2020
Жителю Казани пришлось погасить кредит, чтобы выехать за границу
13:13, 12.10.2020
Марьяна Спивак: «Все разведённые стервы с детьми сразу предлагаются мне!»
12:58, 12.10.2020
В школе Нижнекамска произошло задымление, эвакуировали более 500 детей
12:54, 12.10.2020
В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, сколько школьников заболели коронавирусом
12:44, 12.10.2020
Администрация КНИТУ-КАИ в Казани сообщила, что «дистанционки» не будет
12:21, 12.10.2020
Ученые выяснили, сколько коронавирус живет на поверхностях смартфонов
12:05, 12.10.2020
«Это фейк!»: власти Татарстана опровергли информацию о новых ограничениях из-за коронавируса
12:00, 12.10.2020
Банк «Открытие» проведет онлайн-хакатон по разработке IT-продуктов
11:40, 12.10.2020
В Татарстане из реки вытащили труп утонувшего мужчины. Он мог упасть с лодки
11:31, 12.10.2020
Доверчивый житель Казани перевел мошенникам более 1,3 млн рублей
10:57, 12.10.2020
За сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, 9 человек в больнице
10:54, 12.10.2020
В Челнах пьяный водитель без водительского удостоверения выскочил на встречку и протаранил Тойоту
10:37, 12.10.2020
В Южно-Сахалинске школьники ушли на досрочные каникулы из-за коронавируса
09:45, 12.10.2020
Прокуратура требует возбудить уголовное дело на мать из Челнов, оставившую грудничка во дворе
09:41, 12.10.2020
В Татарстане трое жителей Башкортостана ловили рыбу острогой
09:02, 12.10.2020
ВТБ до конца года выпустит 1 млн новых Мультикарт
08:24, 12.10.2020
Бросался под машины: в Татарстане мужчина погиб под колесами грузовика
21:03, 11.10.2020
После пожара с тремя погибшими в Татарстане возбудили дело по статье «Убийство»
20:54, 11.10.2020
Власти Татарстана опровергли введение дополнительных ограничений из-за коронавируса
20:27, 11.10.2020
В Татарстане от коронавируса умерла пожилая женщина
19:46, 11.10.2020
В Татарстане при пожаре погибли женщина и младенец
18:15, 11.10.2020
В Татарстане судно село на мель из-за пробоины в корпусе. На место выехали спасатели МЧС
18:00, 11.10.2020
На площади Свободы в Казани убрали памятник Ленину
17:45, 11.10.2020
Пенсионер скончался от коронавируса, но«воскрес» спустя пару дней после похорон
16:52, 11.10.2020
«Как будто напополам»: в соцсетях Казани появилась информация о женщине, выпавшей из окна
16:38, 11.10.2020
15-летний подросток из Санкт-Петербурга изрубил мать мачете
15:41, 11.10.2020
Зафиксирован абсолютный рекорд с начала пандемии коронавируса в России: полная статистика
15:11, 11.10.2020
Соцсети: в Набережных Челнах ночью на дороге нашли грудничка без присмотра
14:59, 11.10.2020
Обслуживают по звонку и наливают что-то в тары: в соцсетях казанцы жалуются на «непонятную» рюмочную
12:52, 11.10.2020
Верховный суд Татарстана вынес приговор росгвардейцу, выкинувшему девушку с шестого этажа
12:13, 11.10.2020
Пустая трата денег: инфекционист рассказал, что на самом деле думает о тестах на антитела к COVID-19
11:56, 11.10.2020
В Набережных Челнах начали принимать меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19
10:01, 11.10.2020
Россияне, предположительно переболевшие COVID-19 «бессимптомно», пожаловались на странные ощущения
09:35, 11.10.2020
В Казани неизвестные украли скульптуру древнегреческой нимфы Дриады
09:15, 11.10.2020
В Казани женщину сбили насмерть на пешеходном переходе
18:20, 10.10.2020
Власти рассказали, почему в Татарстане растет заболеваемость коронавирусом
17:57, 10.10.2020
«Работаю на мэра Казани»: «ослы» и «единороги» с Баумана донимают жителей Екатеринбурга
15:48, 10.10.2020
Еще два человека умерли от коронавируса в Татарстане
15:17, 10.10.2020
В Татарстане крупный пожар унес жизни трех человек
13:59, 10.10.2020
Один из вузов Казани из-за эпидемиологической ситуации переходит на «дистанционку»
13:46, 10.10.2020
Экологи выяснили причины неприятного запаха, на который жаловались жители Казани
12:49, 10.10.2020
В Челнах при пожаре в садовом доме погиб мужчина
11:16, 10.10.2020
В Татарстане растет заболеваемость коронавирусом. Оперштаб опубликовал последние данные
10:57, 10.10.2020
Рустам Минниханов поздравил соцсеть «ВКонтакте» с днем рождения
10:01, 10.10.2020
В Челнах в школьном бассейне чуть не утонул ребенок
09:30, 10.10.2020
60% жителей Приволжского федерального округа уже имеют или планируют создать накопления на старость
09:23, 10.10.2020
Челнинец Эрик Гафаров, который находится в розыске, похвастался коллекцией часов за 30 миллионов
08:42, 10.10.2020
В Казани перекрывают движение в центре города из-за марафона. Список улиц
19:53, 09.10.2020
Главное за день в Татарстане: самосожжение на площади Свободы, потерявшиеся дети, смерти от ковида
19:28, 09.10.2020
Сотрудник Росреестра в Казани стал фигурантом уголовного дела за незаконное отчуждение земель
18:20, 09.10.2020
Пятница в Челнах: лихач сбил ребенка, женщина умерла от ковида, дети с ДЦП без колясок и путевок
17:57, 09.10.2020
Мужчина хотел поджечь себя в Казани на площади Свободы
17:40, 09.10.2020
Следователи задержали последнего подозреваемого по делу изготовления «палёнки» в Казани
17:40, 09.10.2020
«Мы оказались заложниками войны»: в Казани жителям деревни перекрыли единственную дорогу
16:44, 09.10.2020
На пьяных челнинских водителей можно будет «настучать» в Телеграме
15:37, 09.10.2020
В Татарстане вынесли приговор насильнику старушек: он забивал жертв кирпичем и гвоздодером
14:47, 09.10.2020
Стали известны подробности аварии со сбитым ребенком в Челнах. Прокуратура проводит проверку
12:43, 09.10.2020
Соцсети: министра образования Архангельской области задержали по подозрению в педофилии
12:14, 09.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, перенесут ли школьные каникулы в Татарстане из-за коронавируса
10:36, 09.10.2020
СМИ: дети с ДЦП в Челнах годами не могут получить инвалидные коляски
09:45, 09.10.2020
Эпидемиолог рассказал, как уберечься от коронавируса в транспорте
Фото: pixabay.com

Оперштаб Татарстана опубликовал свежие данные о заболевших коронавирусом

13.10.2020, 11:15 147 0 prokazan.ru

За сутки в Татарстане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. При этом 33 случая – контактные заражения, 1 – завозной.

Так, из заболевших 20 жителей Казани, 4 случая в Набережных Челнах и Верхнеуслонском районе, по одному случаю в Альметьевском, Апастовском, Бугульминском, Буинском, Высокогорском и Пестречинском районах.

«Из 34 человек пять человек госпитализированы, еще 29 получают лечение на дому. Среди заболевших есть двое детей до 18 лет и 7 пенсионеров от 70 до 80 лет», - говорится в сообщении.

Напомним, суточный прирост заболевших коронавирусом в России установил новый рекорд – 13868 заболевших.

Ранее мы рассказывали о директоре татарстанской школы, которая умерла предположительно от коронавируса. При этом в Роспотребнадзоре не подтвердили, что у нее был вирус. 

СМИ Медицина / Минздрав Дети Коронавирус Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Из-за обрушения грунта возле церкви в Казани погибли два человека
Академик рассказал, что может победить коронавирус
Три медработника в Казани поставили прививки от коронавируса
В Челнах скончался почетный гражданин города и легендарный первостроитель Алексей Быкадоров
Бесстрашные мужчины открывали нелегальное казино в Казани два раза
Аэропорт Казани открывает новый международный рейс
Умер первый человек, повторно заболевший коронавирусом
Главное за день в Татарстане: жертвы ковида, возможные ограничения, бросившийся под колеса мужчина
Казанский государственный медуниверситет переходит на «дистанционку»
Экс-гендиректор «Электросетей» в Татарстане выписал сам себе премии
Еще две смерти от коронавируса подтвердили в Татарстане
Бесплатные лекарства и искаженная статистика: как в Татарстане и других регионах лечат коронавирус
Многодетная мать из Подмосковья повесила 4-летнего сына
Директор школы в Татарстане умерла предположительно от коронавируса
Очевидцев ДТП с велосипедистом ищут в Казани
За неделю в Казани из общественного транспорта высадили 19 пассажиров без маски
Роспотребнадзор по Татарстану: ограничения могут быть, но не из-за коронавируса
«Не губите животных!»: в зоопарке Казани посетителей попросили не кормить обитателей
Власти решили продлить льготный режим парковок в Казани еще на месяц
Жителю Казани пришлось погасить кредит, чтобы выехать за границу
В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, сколько школьников заболели коронавирусом
Администрация КНИТУ-КАИ в Казани сообщила, что «дистанционки» не будет
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

09:26, сегодня
Академик рассказал, что может победить коронавирус
09:03, 12.10.2020
В Минздраве рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса
14:57, 08.10.2020
Опасный поцелуй и привязанный к запястью чеснок: реальные примеры из практики казанского стоматолога
17:58, 11.10.2020
Стало известно, какие товары после пандемии коронавируса поднимутся в цене
13:54, 11.10.2020
Вирусолог спрогнозировал, когда ожидать нового пика заболеваемости коронаврусом
10:52, 11.10.2020
Риэлтор рассказал, как сэкономить на ипотеке почти миллион
10:32, 11.10.2020
«Будете паниковать - вас и маска не спасет»: Онищенко заявил о вреде «жестких» ограничений по ковиду
15:00, 10.10.2020
Волдыри на ногах и еще два новых неочевидных симптома коронавируса назвали ученые
20:23, 09.10.2020
Эпидемиолог рассказала, от какой еды стоит отказаться во время пандемии коронавируса
19:07, 08.10.2020
В Минздраве заявили, что предстоящие выходные россиянам нужно провести дома
08:32, 08.10.2020
Пенсионер лишился ноги и погиб, помогая женщине припарковаться
08:33, 05.10.2020
Вирусолог рассказал, когда переболевшие коронавирусом могут заразиться вновь
16:26, 04.10.2020
В Башкирии в лесу грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке
14:53, 04.10.2020
Около тысячи учителей по России заразились коронавирусом в первую неделю сентября
10:15, 04.10.2020
Стало известно, какие погодные условия ожидают россиян в октябре
12:21, 02.10.2020
Мужчин-геев подозревают в торговле детьми из-за обращения к суррогатным матерям
07:01, 30.09.2020
В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей
07:01, 29.09.2020
В России появились первые весточки второй волны коронавируса
07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
14:59, 26.09.2020
Стало известно, как в России проходят испытания вакцины от СOVID-19 на беременных и детях
07:01, 25.09.2020
Вот это новость: в 2021 году увеличат размер пенсии
07:01, 24.09.2020
Стало известно, какие выплаты полагаются семьям с тремя детьми
07:01, 23.09.2020
В России могут появится бессрочные пособия
07:01, 21.09.2020
В Госдуме предложили ввести студенческий капитал
17:31, 19.09.2020
Кто не успел, тот не получит деньги: заявления на ряд выплат можно подать только до 30 сентября
16:34, 19.09.2020
Ученые выяснили главный способ распространения коронавируса
07:01, 18.09.2020
Ура, нашли! Определен новый эффективный способ победить коронавирус
07:01, 17.09.2020
Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт квартиры
07:01, 16.09.2020
Стало известно, как будут учиться школьники в 2021 году
07:01, 15.09.2020
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
08:01, 14.09.2020
Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020
Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020
Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
07:01, 09.09.2020
В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020
Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
07:01, 07.09.2020
Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020
Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
08:01, 04.09.2020
С продажи б/у вещей на Авито будут брать налоги
08:01, 02.09.2020
Разбивает сердца: учёные предупредили о новой опасности коронавируса
07:01, 02.09.2020
Россиян ждут сразу три дополнительные «коронавирусные» выплаты от государства
09:01, 01.09.2020
За рулем не Ефремов был? Шокирующие слова свидетеля защиты
08:01, 01.09.2020
Медики описали новый способ похудения — ходьбу на цыпочках
08:01, 31.08.2020
Эти продукты нужно есть на ночь для похудения
07:01, 31.08.2020
Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
12:15, 29.08.2020
Еще один человек повторно заболел коронавирусом. Он стал четвертым в мире
09:01, 29.08.2020
Кошачье лекарство оказалось эффективным в лечении коронавируса у людей
07:01, 28.08.2020
В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020
В WhatsApp появится новая полезная функция
06:01, 27.08.2020
Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться переболевшим коронавирусом
07:01, 26.08.2020
Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
12:30, 25.08.2020
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
15:01, 24.08.2020
Кровавые игры: в Уфе дети убили 8-летнюю девочку, передавив сонную артерию
13:00, 24.08.2020
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020
В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020
В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.2020
5 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020
«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться