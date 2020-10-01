Троих подростков из Татарстана, которые убили таксиста, заключили под стражу до конца ноября

В Зеденодольском суде Татарстана рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения троих подросткам, убивших таксиста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Молодым людям предъявлено обвинение по двум статьям «убийство» и «разбой». Ходатайство следствия судом удовлетворено. Подростков заключили под стражу до 28 ноября 2020 года», - сообщает пресс-служба.

Напомним, на днях тело пропавшего таксиста нашли в багажнике собственной машины. По подозрению в убийстве были задержаны трое несовершеннолетних.