Тело таксиста из Татарстана нашли в багажнике машины. В убийстве подозревают троих подростков

28 сентября тело 35-летнего жителя Татарстана с признаками насильственной смерти нашли в багажнике собственной машины. Инцидент произошел в Зеленодольске. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По подозрению в совершении преступления задержаны трое несовершеннолетних местных жителей. Подростки частично признали вину, в ближайшее время им изберут меру пресечения», - говорится в сообщении.

На данный момент назначены экспертизы, устанавливается причастие каждого подростка в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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