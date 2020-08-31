В Казани ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись

В минувшую субботу в Казани два водителя сбили пешеходов и скрылись с места происшествия. Их разыскивают.

Известно, что одна из аварий произошла на улице Белинского. в 11 утра около дома №5 водитель неустановленного автомобиля не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на 44-летнего мужчину. Пешеход получил закрытый перелом дистального отдела локтевой кости правого предплечья, ушиб мягких тканей правой стопы и нижней трети правой голени.

В 17.05 по предварительным данным возле дома №23 по улице Курская неизвестный водитель на "Тойота Камри" не уступил дорогу и сбил 54-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получил ушиб мягких тканей правой стопы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий обратиться по телефонам: +7(843)533-38-19 и +7(843)533-38-48.