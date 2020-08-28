Почему татарстанцам не стоит обижаться на все подряд и причем здесь ЛГБТ, феминистки и Зулейха

Что такое Татарстан и чем он живет: на эти вопросы пытается ответить журналист Pro Kazan Рамиль Акберов в нашей новой рубрике. Писать будем о всяком разном, неизменно лишь одно: это про нас, про татарстанцев.
Сегодня поговорим о том, почему татарстанцы так много обижаются и чем это им может навредить
Жизнь в одном из самых передовых регионов России накладывает свой отпечаток: по сравнению с типичным россиянином у татарстанца меньше проблем, пусть и ненамного. Но от этого не легче. Спрашивается, а на что негативную энергию направлять? Да, в Татарстане проблемы тоже есть: ливневки в Казани, транспорт в Челнах и Альметьевске. тщетность бытия в Агрызе... Но как будто бы не то. Не тот масштаб. Вот поэтому жители Татарстана решают эту проблему гениально - каждый раз ищут, на что бы обидеться. На ловца и барс бежит: поводы регулярно находятся.
Пробежимся по самым заметным поводам, по котором татарстанцы "кинули обидку".
Чтобы вспомнить первый повод, попробуйте ответить на вопрос: какое событие в этом году открыло Татарстан широкому российскому зрителю? Конечно, это сериал "Зулейха открывает глаза". В чем только работу не обвиняли : осквернение истории Татарстана, русофобия, очернение СССР. Казалось, вот-вот и убийство Кеннеди (зачеркнуто) Мусы Джалиля на создателей сериала повесят. А то, что в прайм-тайм на одном из главных каналов страны шел сериал о татарской культуре - это все забыли. Ну, сущая мелочь. Татарстан же всем известен и никто в России не путает его с Казахстаном (нет). Так сериал, который должен был презентовать культуру республики, отправили на свалку истории сами же татарстанцы. Ни себе, ни людям.
Киновоплощение "Зулейхи" есть за что критиковать: кажется, что с художественной стороны фильм был сырым. Но большинство татарстанцев ругало кино не за это, а просто потому, что бомбануло.
Кадр из сериала
Сериал Зулейха открывает глаза, снятый по одноименному роману Гузель Яхиной, вызвал недовольство многих татарстанцев. Актриса Чулпан Хаматова, которая сыграла в сериале главную героиню, рассказала об угрозах в ее адрес.
Иногда жители республики разом превращаются в строгих моралистов. В июле всех возмутили танцы двух тиктокерш в центре города. Больше всего татарстанцев разозлило то, девушки вертели своими "прелестями" около мечети Кул Шариф. Ну, "около" - это громко сказано: девушки исполняли танцы у Центрального стадиона, а мечеть просто попала на камеру. Но от осуждения их это не спасло: наверно, теперь делая что-то на улицах города надо будет оглядываться, а не находятся ли рядом мечеть, церковь или памятник. Мало ли.
Был бы человек, а повод для обиды всегда найдется.
А теперь вишенка на торте. В последнее время (быть может, из-за закрытия театров и кино из-за коронавируса) главные шоу в Казани начали демонстрировать местные феминистки. Креатив так и прет: то невесту кровью у ЗАГСа облили, то устраивают акции с плакатами "отрежь мне клитор, ведь это традиция". Татарстанцы тут как тут с предложениями: посадить, отправить лечиться... Снова гражданам не понравилось, хотя, вроде бы, все для них. Сама акция, лозунги, может, и спорные. Но разве адекватная критика - это про нас?
"На обиженных воду возят" - все мы слышали это в детстве. И как же правы были наши родители! Пластмассовый мир победил, мы живем в мире хайпа. В этой реальности реакция на событие важна, но по-другому: главное, чтобы она была, а какая - вопрос другой.
Выходит, что возмущение даже лучше одобрения: тот, кто захочет похвалить, в лучшем случае поставит "лайк" и отметит хорошее в комментариях. А обиженный пользователь будет высказывать свое мнение по полной: гневные комментарии и репосты помогут негативной новости стать известней.
"Хорошими делами прославиться нельзя" - кажется, старуха Шапокляк точно описала современные рецепты славы.
Парадокс: своим гневом и недовольством люди "плохое" как раз и распространяют. Оставляя множество гневных комментариев под очередным фильмом, «оскверняющим историю», акцией феминисток и ЛГБТ не удивляйтесь, что будете слышать об этих явлениях снова и снова. И так до бесконечности. Весело? Добро пожаловать в современный мир.
Кажется, что автор текста хочет забрать одну из немногих отдушин российского человека: критику в интернете всего и вся, по поводу и без. Это не так. Критика — очень полезная вещь, как бы от нее не пытались отбиваться чиновники аргументами из серии «критикуешь — предлагай». Этот аргумент не катит, так как чтобы видеть недостатки порой не нужно быть специалистом. Например, те же самые ливневки, о недостатке которых во время очередного дождя не говорит только казанец, получающий зарплату в мэрии. Мы точно знаем, что их мало, а как эту проблему решать — дело уже не наше. Критикуем — мы, предлагают и делают — специалисты.
Но обидчивость убивает позитивный эффект критики, так как не нацелена на результат. Так татарстанский интернет и превращается в подростковую битву, где одни хотят вывести человека на эмоции, а другие бесконечно восклицают «доколе?» и «когда же кончится?». Ведь прежде чем начать высказывать гнев, можно подумать, а не хотел ли человек в первую очередь сделать что-то хорошее, а если это и вышло не очень понятно для вас — так это не специально?
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