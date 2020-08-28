Почему татарстанцам не стоит обижаться на все подряд и причем здесь ЛГБТ, феминистки и Зулейха

Что такое Татарстан и чем он живет: на эти вопросы пытается ответить журналист Pro Kazan Рамиль Акберов в нашей новой рубрике. Писать будем о всяком разном, неизменно лишь одно: это про нас, про татарстанцев.

Сегодня поговорим о том, почему татарстанцы так много обижаются и чем это им может навредить

Жизнь в одном из самых передовых регионов России накладывает свой отпечаток: по сравнению с типичным россиянином у татарстанца меньше проблем, пусть и ненамного. Но от этого не легче. Спрашивается, а на что негативную энергию направлять? Да, в Татарстане проблемы тоже есть: ливневки в Казани, транспорт в Челнах и Альметьевске. тщетность бытия в Агрызе... Но как будто бы не то. Не тот масштаб. Вот поэтому жители Татарстана решают эту проблему гениально - каждый раз ищут, на что бы обидеться. На ловца и барс бежит: поводы регулярно находятся.

Пробежимся по самым заметным поводам, по котором татарстанцы "кинули обидку".

Чтобы вспомнить первый повод, попробуйте ответить на вопрос: какое событие в этом году открыло Татарстан широкому российскому зрителю? Конечно, это сериал "Зулейха открывает глаза". В чем только работу не обвиняли : осквернение истории Татарстана, русофобия, очернение СССР. Казалось, вот-вот и убийство Кеннеди (зачеркнуто) Мусы Джалиля на создателей сериала повесят. А то, что в прайм-тайм на одном из главных каналов страны шел сериал о татарской культуре - это все забыли. Ну, сущая мелочь. Татарстан же всем известен и никто в России не путает его с Казахстаном (нет). Так сериал, который должен был презентовать культуру республики, отправили на свалку истории сами же татарстанцы. Ни себе, ни людям.

Киновоплощение "Зулейхи" есть за что критиковать: кажется, что с художественной стороны фильм был сырым. Но большинство татарстанцев ругало кино не за это, а просто потому, что бомбануло.

Кадр из сериала Сериал Зулейха открывает глаза, снятый по одноименному роману Гузель Яхиной, вызвал недовольство многих татарстанцев. Актриса Чулпан Хаматова, которая сыграла в сериале главную героиню, рассказала об угрозах в ее адрес.

Иногда жители республики разом превращаются в строгих моралистов. В июле всех возмутили танцы двух тиктокерш в центре города . Больше всего татарстанцев разозлило то, девушки вертели своими "прелестями" около мечети Кул Шариф. Ну, "около" - это громко сказано: девушки исполняли танцы у Центрального стадиона, а мечеть просто попала на камеру. Но от осуждения их это не спасло: наверно, теперь делая что-то на улицах города надо будет оглядываться, а не находятся ли рядом мечеть, церковь или памятник. Мало ли.

Был бы человек, а повод для обиды всегда найдется.

"На обиженных воду возят" - все мы слышали это в детстве. И как же правы были наши родители! Пластмассовый мир победил, мы живем в мире хайпа. В этой реальности реакция на событие важна, но по-другому: главное, чтобы она была, а какая - вопрос другой.

Фото: Helena Douglas Вызывающие акции казанских феминисток не оставляют горожан равнодушными