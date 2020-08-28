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Почему татарстанцам не стоит обижаться на все подряд и причем здесь ЛГБТ, феминистки и Зулейха

28.08.2020, 18:49 80 2 prokazan.ru
«На обиженных воду возят»: кратко о Татарстане
Что такое Татарстан и чем он живет: на эти вопросы пытается ответить журналист Pro Kazan Рамиль Акберов в нашей новой рубрике. Писать будем о всяком разном, неизменно лишь одно: это про нас, про татарстанцев.

Сегодня поговорим о том, почему татарстанцы так много обижаются и чем это им может навредить

Жизнь в одном из самых передовых регионов России накладывает свой отпечаток: по сравнению с типичным россиянином  у татарстанца меньше проблем, пусть и ненамного. Но от этого не легче. Спрашивается, а на что негативную энергию направлять? Да, в Татарстане проблемы тоже есть: ливневки в Казани, транспорт в Челнах и Альметьевске. тщетность бытия  в Агрызе... Но как будто бы не то.  Не тот масштаб. Вот поэтому жители Татарстана решают эту проблему гениально - каждый раз ищут, на что бы обидеться. На ловца и барс бежит: поводы регулярно находятся.
 
Пробежимся по самым заметным поводам, по котором  татарстанцы "кинули обидку".
 
Чтобы вспомнить первый повод, попробуйте ответить на вопрос: какое событие в этом году открыло Татарстан широкому российскому зрителю? Конечно, это сериал "Зулейха открывает глаза".  В чем только работу не обвиняли : осквернение истории Татарстана, русофобия, очернение СССР. Казалось, вот-вот и убийство Кеннеди (зачеркнуто) Мусы Джалиля на создателей сериала повесят. А то, что в прайм-тайм на одном из главных каналов страны шел сериал о татарской культуре - это все забыли. Ну, сущая мелочь. Татарстан же всем известен и никто в России не путает его с Казахстаном (нет). Так сериал, который должен был презентовать культуру республики, отправили на свалку истории сами же татарстанцы. Ни себе, ни людям.

Киновоплощение "Зулейхи" есть за что критиковать: кажется, что  с художественной стороны фильм был сырым. Но большинство татарстанцев ругало кино не за это, а просто потому, что бомбануло.

Кадр из сериала
Кадр из сериала
Сериал Зулейха открывает глаза, снятый по одноименному роману Гузель Яхиной, вызвал недовольство многих татарстанцев. Актриса Чулпан Хаматова, которая сыграла в сериале главную героиню, рассказала об угрозах в ее адрес.

 
Иногда жители республики разом превращаются в строгих моралистов. В июле всех возмутили танцы двух тиктокерш в центре города. Больше всего татарстанцев разозлило то, девушки вертели своими "прелестями" около мечети Кул Шариф. Ну, "около" - это громко сказано: девушки исполняли танцы у Центрального стадиона, а мечеть просто попала на камеру. Но от осуждения их это не спасло: наверно, теперь делая что-то на улицах города надо будет оглядываться, а не находятся ли рядом мечеть, церковь или памятник. Мало ли. 

Был бы человек, а повод для обиды всегда найдется.

А теперь вишенка на торте. В последнее время (быть может, из-за закрытия театров и кино из-за коронавируса) главные шоу в Казани начали демонстрировать местные феминистки. Креатив так и прет: то невесту кровью у ЗАГСа облили, то устраивают акции с плакатами "отрежь мне клитор, ведь это традиция". Татарстанцы тут как тут с предложениями:  посадить, отправить лечиться... Снова гражданам не понравилось, хотя, вроде бы, все для них. Сама акция, лозунги, может, и спорные. Но разве адекватная критика - это про нас?
 
"На обиженных воду возят" - все мы слышали это в детстве. И как же правы были наши родители! Пластмассовый мир победил, мы живем в мире хайпа. В этой реальности реакция на событие важна, но по-другому: главное, чтобы она была, а какая - вопрос другой.
 
Фото: Helena Douglas
Фото: Helena Douglas
Вызывающие акции казанских феминисток не оставляют горожан равнодушными
 
Выходит, что возмущение даже лучше одобрения: тот, кто захочет похвалить, в лучшем случае поставит "лайк" и отметит хорошее в комментариях. А обиженный пользователь будет высказывать свое мнение по полной: гневные комментарии и репосты помогут негативной новости стать известней. 

"Хорошими делами прославиться нельзя" - кажется, старуха Шапокляк точно описала современные рецепты славы.

Парадокс: своим гневом и недовольством люди "плохое" как раз и распространяют. Оставляя множество гневных комментариев под очередным фильмом, «оскверняющим историю», акцией феминисток и ЛГБТ не удивляйтесь, что будете слышать об этих явлениях снова и снова. И так до бесконечности. Весело? Добро пожаловать в современный мир.
 
Кажется, что автор текста хочет забрать одну из немногих отдушин российского человека: критику в интернете всего и вся, по поводу и без. Это не так. Критика — очень полезная вещь, как бы от нее не пытались отбиваться чиновники аргументами из серии «критикуешь — предлагай». Этот аргумент не катит, так как чтобы видеть недостатки порой не нужно быть  специалистом. Например, те же самые ливневки, о недостатке которых во время очередного дождя не говорит только казанец, получающий зарплату в мэрии.  Мы точно знаем, что их мало, а как эту проблему решать — дело уже не наше.  Критикуем — мы, предлагают и делают — специалисты. 
 
Но обидчивость убивает позитивный эффект критики, так как не нацелена на результат. Так татарстанский интернет и превращается в подростковую битву, где одни хотят вывести человека на эмоции, а другие бесконечно восклицают «доколе?» и «когда же кончится?». Ведь прежде чем начать высказывать гнев, можно подумать, а не хотел ли человек в первую очередь сделать что-то хорошее, а если это и вышло не очень понятно для вас — так это не специально?
 
 
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комментарии

Горожанин
0
28 августа 2020
19:37
Меньше проблем, но при этом откуда-то, из глубин космоса, берется негативная энергия. Энергия, Карл! Хоть электростанцию подключай. А может эмоции? Которые сжигают энергию. Все ищут виноватого в своих бедах, а гражданины Соловьев и Киселев, как громоотводы перенаправляют вину в нужной им струе.
Горожанин
0
28 августа 2020
19:59
Все ваши здесь ЛГБТ, феминистки и Зулейха, пустышки, которыми морочат голову. Вот есть люди воспитанные в своих догмах, хотят построить свою счастливую жизнь в этих фреймах, но не получается. Потому что устарело. А они не могут вынуть голову из асфальта и плюнуть на все то невозможное, что им втирают высокопоставленные "гении".

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16:14, 13.07.2020
Онищенко назвал самые безопасные для путешествий страны
06:55, 13.07.2020
В грудном молоке нашли антитела к коронавирусу
10:00, 12.07.2020
«Аппетиты немаленькие»: адвокат Ефремова заявил об исках к артисту на 40 миллионов
07:38, 12.07.2020
В Минздраве РФ заявили, что полностью снимать коронавирусные ограничения нельзя
08:30, 08.07.2020
Женщина задушила 9-летнего мальчика из-за громкой музыки
08:00, 08.07.2020
В России хотят поддержать семьи, где дети посещают спортивные кружки
07:30, 08.07.2020
Большинство российских врачей не верят в статистику по коронавирусу
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