«Отрежь мне клитор, ведь это традиция»: феминистки Казани устроили провокационную акцию

Девушки из движения "ФемКызлар" устроили в Казани акцию, которой они хотят обратить внимание на насилие в обществе.

Феминистки вышли с плакатами на улицы. Как пояснили сами девушки, надписи на плакатах - это не выдуманные слоганы.

"Активистки ФемКызлар провели новую акцию на улицах города Казани, призванную обратить внимание общественности на насилие, совершаемое с женщинами и детьми. В качестве лозунгов присутствуют реальные преступления, совершенные в недавнее время,например, дело девочки из Ингушетии, которой провели калечащую операцию обрезания", - пишут активистки в своем сообществе "В Контакте".

Напомним, ранее резонанс вызвала еще одна акция феминисток: около ЗАГСа они обливали кровью невесту.