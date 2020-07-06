В Казани участники сообщества "ФемКызлар" облили кровью невесту в Кировском районе у ЗАГСа. Об этом они рассказали в своей группе "ВКонтакте".

"После торжественного заключения брака счастливые молодожены и их гости по традиции фотографировались во дворе ЗАГСа. Но идиллия длилась недолго: двое гостей ни с того, ни с сего вылили на невесту несколько ведер крови. Шокированная невеста поскользнулась и рухнула наземь к ногам веселящихся гостей. Последнее, что наблюдали очевидцы кровавой свадьбы — как девушку тащит за ноги в машину новоиспеченный супруг", - рассказали они.

Последнее, что видели зрители - как девушку тащят в машину

Таким необычным способом феминистки пытались привлечь внимание к теме домашнего насилия. Уточняется также, что в роли невесты выступила одна из участниц сообщества.