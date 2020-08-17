Роспотребнадзор РТ пояснил, что масочно-перчаточный режим для сотрудников сохраняется

Любовь Авдонина, замглавы руководителя управления Роспотребнадзора по РТ, сообщила, что масочно-перчаточный режим при нахождении в объектах сферы услуг, транспорта и торговли сохраняется для сотрудников торговых точек и общественного транспорта. При этом для остальной части населения ношение перчаток не является более обязательной мерой.

"Одним из таких снятий является отмена перчаток для населения при нахождении в объектах сферы услуг, транспорта и торговли. Данное ограничение не отменяет наличие перчаток для сотрудников данных объектов. Это мероприятие сохраняется так же, как и на уровне использования масок. На сегодня пока отменяется только перчаточный режим для обычного населения. В части установки санитайзеров никаких дополнительных ужесточений не будет: то есть, они будут требоваться в том же объеме", — рассказала представитель ведомства.

Напомним, что ранее Рустам Минниханов сообщил, что ношение перчаток отменяется в местах, где есть средства для обработки рук, то есть при наличии санитайзера. Любовь Авдонина пояснила, что в постановлении такого пункта нет. Наличие/отсутствие санитайзера, по ее словам, не влияет на отмену перчаточного режима для обычного населения. При этом она еще раз подчеркнула, что масочный режим сохраняется для всех: и для сотрудников, и для обычных граждан.

С сегодняшнего дня также разрешена работа кинотеатров, театров, цирка, концертных залов и аквапарков.