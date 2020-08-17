С сегодняшнего дня, 17 августа, в Татарстане отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Об этом на совещании в Доме правительства РТ заявил глава республики Рустам Минниханов.

"Мы много обращений получили, мы понимаем, что везде мы имеем средства обработки, это должно быть. Там где это есть, мы убираем обязательное ношение перчаток", - сказал президент РТ.

Напомним, что Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. С сегодняшнего дня в республике разрешена работа кинотеатров и театров, проведение мероприятий и банкетов, а также сделан ряд других послаблений.