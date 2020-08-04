Эксперты объяснили, почему в сентябре может случиться вспышка коронавируса

После курортного сезона в России снова может вырасти заболеваемость COVID-19. Эксперты связывают это с перемещениями граждан по стране и несоблюдением мер профилактики. Так, очевидную негативную динамику наблюдают в Краснодарском крае, медики связывают ее с туристическим сезоном.

"В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что всё же какая-то часть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного лучше, и система здравоохранения уже полностью готова", - пишут "Известия" со ссылкой на слова завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой.

При этом медики отмечают, что рост заболеваемости в сентябре не станет второй волной - он будет продолжением первой. Добавим, что в Татарстане с начала пандемии выявлено более 5,6 тысяч случаев коронавируса, ежедневно прибавляется порядка 30 заболевших.