В Татарстане коронавирус нашли еще у 30 человек, среди них - ребенок

По данным на 3 августа в Татарстане подтверждено 30 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб РТ. Все случаи контактные, девять человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 6

От 30 до 50 – 10

От 50 до 60 – 5

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 19

Верхнеуслонский – 3

Зеленодольский – 1

Кайбицкий – 1

Кукморский – 1

Лениногорский – 1

Нижнекамский – 2

Нурлатский – 1

Пестречинский – 1

Всего с начала пандемии в республике выявлено 5694 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 4565 человек, в том числе 4 за минувшие сутки.

Напомним, ранее ученые заявили, что больше всего распространяют коронавирус дети до пяти лет.