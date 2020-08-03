В Татарстане коронавирус нашли еще у 30 человек, среди них - ребенок

По данным на 3 августа в Татарстане подтверждено 30 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб РТ. Все случаи контактные, девять человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 6
- От 30 до 50 – 10
- От 50 до 60 – 5
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 19
- Верхнеуслонский – 3
- Зеленодольский – 1
- Кайбицкий – 1
- Кукморский – 1
- Лениногорский – 1
- Нижнекамский – 2
- Нурлатский – 1
- Пестречинский – 1
Всего с начала пандемии в республике выявлено 5694 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 4565 человек, в том числе 4 за минувшие сутки.
Напомним, ранее ученые заявили, что больше всего распространяют коронавирус дети до пяти лет.
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