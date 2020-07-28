В Татарстане зарегистрирована 41 смерть от коронавируса

Еще две попали в статистику сегодня, умерли жители Казани и Елабужского района. Всего количество выявленных с начала пандемии случаев заболевания в РТ превысило 5,5 тысяч.

Собутыльнику бомжа дали 15 лет за изнасилование девочки

В Казани вынесли приговор по изнасилованию 13-летней девочки в сентябре прошлого года. Известно, что три девочки-подростка ходили в логово бомжа в Вахитовском районе - они заботились о нем, готовили еду. В один из дней у их знакомого оказался опасный гость, который теперь и отправится в колонию.

ФК "Рубин" продлил контракт с Дмитрием Тарасовым

Да, несмотря ни на что, и, в частности, на то, что после подписания контракта в феврале Тарасов через два дня сломал ногу на тренировке. Пожелаем футболисту здоровья теперь.

В Госдуме согласились, что неплохо бы продлить детские выплаты в 10 тысяч

Об этом заявил депутат нижней палаты парламента, а ранее о продлении пособий просили россияне в петиции.

Молодые мамы Казани могут бесплатно сдать на права

Часть молодых мам Казани - те, кто находится в декрете - могут бесплатно получить права. Срок обучения - 4,5 месяца.