В Казани 13-летнюю девочку изнасиловали, когда она пришла приготовить еду бомжу

В Казани вынесен приговор мужчине, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Как сообщает Следком РТ, инцидент произошел осенью 2019 года.

Потерпевшая и еще две девочки ухаживали за мужчиной без определенного места жительства, обитавшим в бытовке на территории Вахитовского района. 30 сентября они пришли к мужчине, чтобы приготовить еду. В это же время к гражданину пришел знакомый, с которым они распивали спиртное. В какой-то момент обитатель бытовки с двумя девочками отлучился, в это время его неоднократно судимый товарищ изнасиловал третью девочку. В дальнейшем потерпевшая рассказала о произошедшем родным, а те в свою очередь обратились в правоохранительные органы, после чего нападавший был задержан.

Мужчина признан виновным по статьям "Изнасилование несовершеннолетней" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.