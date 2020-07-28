В Госдуме одобрили продление выплат в 10 тысяч на детей в августе

В нижней палате парламента одобрили продление пособия в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет на август. Об этом пишет live24.ru со ссылкой на депутата нижней палаты Госдумы Михаила Тарасенко.

Ранее о продлении выплат, которые россияне уже получили в июне и июле, просили сами жители страны: на сайте Change.org была создана соответствующая петиция, в которой указывали на необходимость собрать детей в школу.

По словам Тарасенко, такая выплата россиянам нужна, так как пандемия еще не закончилась. На некоторых предприятиях до сих пор введены ограничения, не все уволенные ранее успели найти работу. Тарасенко выразил надежду, что российское правительство найдет возможность и выделит средства на повторную выплату семьям.