От коронавируса в Татарстане умер уже 41 человек

В Татарстане в статистику попали еще две смерти от коронавируса. По данным оперштаба, скончались жители Казани и Елабужского района.

Женщина 1948 года рождения из столицы республики была доставлена с подозрением на коронавирус в РКБ 18 июля, ее привезли на скорой, при поступлении диагностировали тяжелую форму внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Также у пациентки имелись серьезные хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Смерть наступила 27 июля

Житель Елабужского района, мужчина 1934 года рождения, был переведен в Елабужскую ЦРБ с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями. Несмотря на проводимую терапию, пневмония имела тяжёлое течение. 17 июля была констатирована смерть.

В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.