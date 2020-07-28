«Для замены сойдет»: казанский ФК «Рубин» продлил контракт с Дмитрием Тарасовым

Казанский футбольный клуб "Рубин" продлил контракт с Дмитрием Тарасовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Указано, что 33-летний футболист будет играть за команду до конца 2020 года.

Напомним, что Тарасов подписал контракт с "Рубином" 18 февраля, спустя буквально пару дней он сломал ногу на тренировке, после чего футбольный клуб оплачивал футболисту лечение в Риме.

На днях Дмитрий Тарасов также был замечен в якобы дебоше на борту самолета "Казнь-Москва", однако скандал опровергли и сам футболист, и главный тренер "Рубина" Слуцкий.

Отметим, что далеко не все болельщики в восторге от решения о продлении контракта.

"Зачем нужен бревно. ни одного матча не сыграл ногу сломал на тренировке я хочу чтобы рубин вернулся на прежний уровень"

"Теперь главное - не получить травму"

"его работа разрушать, с ней он не плохо справляется"

"Нормально играет для замены сойдёт", - пишут казанцы.