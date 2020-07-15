Патологоанатом рассказал, как при вскрытии выглядит организм умершего от коронавируса

Петербургский патологоанатом рассказал, как выглядит организм умершего от коронавируса. Интервью с профессором Всеволодом Цинзерлингом, руководителем Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующим НИО патоморфологии Центра Алмазова опубликовал портал "Доктор Питер".

По словам медика, при вскрытии прежде всего видны поражения легких, часто - кишечника, головного мозга, надпочечников, почек, лимфатических узлов, миокарда и селезенки. Почти у всех есть коморбидный фон (наличие у пациента двух и более хронических заболеваний, патогенетически связанных между собой, возникающих одновременно), часто - сахарный диабет и ожирение, есть комбинации с ВИЧ и туберкулёзом.

Наличие и связка хронических заболеваний, по словам спикера, играет в данном случае очень важную роль.

"В некоторых случаях по чисто формальным признакам мы можем предполагать с большой долей вероятности, что ковид неблагоприятно повлиял на течение этого заболевания. У нас мало информации по ишемической болезни сердца. Не очень много, но есть данные, в том числе опубликованные в авторитетных мировых медицинских журналах, о том, что вирус способен поражать надпочечники, приводя к эндокринной недостаточности, которая на фоне тяжелого состояния пациентов остается не выявленной. У нас есть данные, что вирус влияет на органы иммунногенеза, с одной стороны приводя к иммунодефициту, а с другой стороны индуцируя аутоимунные поражения", - отметил патологоанатом.

Также он рассказал, что у всех умерших от COVID-19 есть тромбозы разной степени выраженности в венах и артериях, однако их роль в механизме смерти различна.

Напомним, что на 15 июля в Татарстане от коронавируса скончались уже 25 человек, а власти республики объяснили причину повышения числа летальных исходов.