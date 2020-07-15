Власти Татарстана объяснили рост числа смертей от коронавируса в республике

В Минздраве Татарстана объяснили увеличение числа летальных исходов от коронавируса за последнее время. Как пояснил в ходе онлайн-брифинга замминистра Владимир Жаворонков, рост количества смертей нельзя считать тенденцией. Увеличение смертности отмечено, в том числе, у пациентов, которые долгое время находились на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии, и компенсаторный механизм организма не справляется.

"Есть контингент пациентов, которые достаточно продолжительное время находились на лечении в тяжелом состоянии. Есть контингент пациентов, которые попали к нам в тяжелом состоянии. Говорить о том, что это тенденция, мы не можем. Увеличение летальных случаев, к сожалению, отмечаем. В том числе по пациентам, которые продолжительное время находились на ИВЛ", — отметил Жаворонков.

Всего по данным на утро 15 июля в Татарстане от коронавируса умерли 25 человек.

Напомним, ранее Роспотребнадзор РТ также назвал "абсолютно оправданным" увеличение заболеваемостью пневмониями в республике.