Казанцу за вечеринку в кузове КАМАЗа выписали два штрафа

На днях на видео в казанском поселке Малые Клыки попал "пати-КАМАЗ": в кузов движущегося грузовика была набрана вода, в ней танцевали люди.

Запись распространили в соцсетях, где ее и увидели сотрудники МВД РТ. Был установлен номер транспортного средства и личность водителя. Им оказался 29-летний местный житель, он признал вину.

По информации пресс-службы полиции, за нарушение правил перевозки людей и повреждение дорожных сооружений мужчина получил два штрафа - на три и пять тысяч рублей.