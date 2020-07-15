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COVID-19 в Татарстане

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Фото скриншот с видеозаписи

Казанцу за вечеринку в кузове КАМАЗа выписали два штрафа

15.07.2020, 07:16 73 0 prokazan.ru

На днях на видео в казанском поселке Малые Клыки попал "пати-КАМАЗ": в кузов движущегося грузовика была набрана вода, в ней танцевали люди. 

Запись распространили в соцсетях, где ее и увидели сотрудники МВД РТ. Был установлен номер транспортного средства и личность водителя. Им оказался 29-летний местный житель, он признал вину.

По информации пресс-службы полиции, за нарушение правил перевозки людей и повреждение дорожных сооружений мужчина получил два штрафа - на три и пять тысяч рублей.

 

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