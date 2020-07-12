В казанском поселке Малые Клыки на видео попала необычная вечеринка: ее устроили прямо в кузове КАМАЗа при движении грузовика.

На кадрах видно, что в кузов набрана вода, которая выливается на дорогу, в нем находятся несколько человек, девушки в купальниках. В кузове машины также плавает огромная надувная игрушка.

"Люди развлекаются,не воруют,не убивают ,просто веселятся

Насмотрелись американских фильмов походу, с вечеринками на ранчо и тому подобное)))", - комментируют казанцы.

Однако идея молодых людей понравилась не всем:

"Дпсники уже взяли на разработку)"

"Безмозглая молодежь, создали пробку на улице. 7-8 машин проехать не могли не в одну сторону", - негодует один из жителей.

Напомним, ранее широкий резонанс среди казанцев вызвали две девушки, которые устроили неприличные танцы на фоне мечети Кул Шариф. Одной из них уже выписали штраф, а теперь девушкам поступают угрозы.