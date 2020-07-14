В Казани начали открывать торговые центры

В Казани начали открываться торговые центры. После длительного перерыва заработали ЦУМ и "Горки Парк". Торговые объекты разделены на участки площадью до 800 квадратных метров с отдельными входами в помещение.

Также заработали отдельные магазины в ТЦ "Мега". На официальном сайте торгового центра указано, что работают Детский Мир, Mango, LC Waikiki, ОБИ, Gloria Jeans.

Напомним, что сейчас Татарстан находится на втором этапе выхода из самоизоляции, полное открытие ТЦ обещали только на третьем этапе.