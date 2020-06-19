Торговые центры в Татарстане откроют на третьем этапе снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Как пояснила Авдонина, к третьему этапу коэффициент распространенности должен составлять 0,5, процент свободных коек - не менее 50, показатель тестирования - 120 на 100 тысяч населения. На сегодняшний день республика находится на первом этапе, однако с учетом нынешних показателей поданы документы для перехода на второй этап.

Также Любовь Авдонина напомнила, что при открытии в ТЦ продолжат действовать меры по борьбе с COVID-19. Обязательным останется ношение масок и перчаток, возможность обработки рук антисептиками, а также соблюдение дистанции между посетителями. Сотрудников каждое утро будут проверять на наличие симптомов, проводить им термометрию и обяжут носить средства индивидуальной защиты.