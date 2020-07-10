Казанцев возмутили развратные танцы на фоне Кул Шарифа

В соцсетях появилось видео, на котором две девушки вызывающе двигаются под музыку на фоне мечети в центре Казани. Каких только эпитетов дамы не услышали! Но некоторые вступились за девушек.

Под строительство Большого Казанского кольца у жителей города снова изымут землю

В мэрии сообщили об изъятии еще девяти земельных участков под строительство БКК. Адреса тех, кому не повезло, по ссылке выше.

В ГИБДД Татарстана - "послекоронавирусные послабления"

Госавтоинспекция сняла ограничения по приему граждан. Неплохо, конечно, но маски носить все равно придется.

Ажиотаж на пляжах в Лаишево: зачем туда ходят на самом деле

Местная жительница рассказала нам об одной из причин аномального числа людей на пляже, которые ходят туда, несмотря на запрет. Причина - в отсутствии воды в домах. Но там не все так однозначно, власти муниципалитета пояснили корреспонденту ProKazan.ru, почему.