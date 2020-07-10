Власти Казани изымут под строительство второй очереди Большого Казанского кольца еще девять земельных участков. Соответствующая информация размещена на сайте органов местного самоуправления в Сборнике документов.
Дополнительно изъяты у населения путем выкупа будут участки по следующим адресам:
- Ул. Горийская, д. 68;
- Ул. 1-я Елабужская, д. 8;
- Ул. Тихорецкая, д. 53;
- Ул. Прибрежная, д. 1;
- Ул. Лодейная, д. 3;
- Ул. Лодейная, д. 5 (16:50:170931:4);
- Ул. Лодейная, д. 5 (16:50:170944:5);
- Ул. Тихорецкая, 46;
- Ул. Запорожская, д. 51.
Всего на сегодняшний день, таким образом, список участков для изъятия насчитывает 78 пунктов. Документ также вносит уточнения еще по двум ранее опубликованным адресам - в пункте 52 адрес Елабужская, 6 изменен на 1-ю Елабужскую, 6, в пункте 65 теперь значится адрес Запорожская, 36.
Напомним, что за прошлый год мэрия Казани потратила на выкуп земли у населения под строительство дорог 287,86 млн рублей.
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