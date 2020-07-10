Власти Казани изымут под строительство второй очереди Большого Казанского кольца еще девять земельных участков. Соответствующая информация размещена на сайте органов местного самоуправления в Сборнике документов.

Дополнительно изъяты у населения путем выкупа будут участки по следующим адресам:

Ул. Горийская, д. 68;

Ул. 1-я Елабужская, д. 8;

Ул. Тихорецкая, д. 53;

Ул. Прибрежная, д. 1;

Ул. Лодейная, д. 3;

Ул. Лодейная, д. 5 (16:50:170931:4);

Ул. Лодейная, д. 5 (16:50:170944:5);

Ул. Тихорецкая, 46;

Ул. Запорожская, д. 51.

Всего на сегодняшний день, таким образом, список участков для изъятия насчитывает 78 пунктов. Документ также вносит уточнения еще по двум ранее опубликованным адресам - в пункте 52 адрес Елабужская, 6 изменен на 1-ю Елабужскую, 6, в пункте 65 теперь значится адрес Запорожская, 36.

Напомним, что за прошлый год мэрия Казани потратила на выкуп земли у населения под строительство дорог 287,86 млн рублей.