В Татарстане с приходом жары пляжи переполнены, однако в Лаишевском районе население идет на пляж совсем с другими целями: у них просто нет дома воды. Об этой проблеме сообщила жительница села Столбище Лаишевского района Ольга Видякина. Она прислала в редакцию ProKazan.ru письмо - в надежде, что, когда общественность обратит внимание на ситуацию, властям также придется отреагировать на заявления местных жителей.

"Помогите Лаишевскому району! - пишет она. - Власти говорят, что у них нет проблем и они ничего не знают".

По ее словам, во многих поселениях Лаишевского района Республики Татарстан и даже в самом Лаишево с начала лета сильно упал напор воды. С приходом аномальной жары вода пропала полностью.

"Вечером после шести ни капли из крана не капнет. Люди и едут на пляж. Где-то же надо ополоснуться после работы! Поэтому пляж Камского моря в Лаишево и переполнен", - рассказывает Ольга.

Как оказалось, проблема с водоснабжением в Лаишевском районе существует уже давно. Лариса Фирсова, одна жительница села Столбище, рассказывает, что вода - вечная проблема поселения.

"Десять лет мы здесь, и все время в жару нет воды. И вечером никогда, потому что все поливают. Раньше на участке был один дом, а сейчас три построили. Это действительно проблема! И собрания проводили, только результата нет. Надо как-то решать!" - призывает она.

Не только селу Столбище приходится переносить отсутствие воды. Житель села Нармонка этого же района отмечает:

"В такую жару отключают воду без предупреждения и днем, и ночью. Когда этот бардак закончится? Страдают в первую очередь инвалиды и маленькие дети".

В деревне Дятлово второй день отключена вода:

"Звонили в водоканал - сказать причину не могут. Сидим без воды, на улице жара, пить хочется. Маленьких детей не помыть; не постирать".

Комментарии сыплются и из села Усады Лаишевского района:

"Опять давление мизерное <…>, опять насосы старые и бюджет нищий?"

Жители со всех населенных пунктов района призывают отмечать под каждым постом с жалобами главу района Ильдуса Зарипова и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

"Надо эту проблему освещать в интернете <…>, и тогда возможно будет толк", - пишут пользователи социальных сетей.

Однако не все верят в то, что такими методам можно добиться результата. Один из подписчиков группы "Усады/Столбище" в Instagram утверждает:

"У товарища Минниханова было целых 30 лет, чтобы решить этот вопрос с заделом на будущее, как минимум на 50 лет вперёд. Этот вопрос сможет решиться только полной заменой руководителей высшего звена".

Некоторые жители предлагают собраться и напрямую обратиться к властям.

"Я здесь живу недавно, но готова с активистами пойти к администрации для решения данной проблемы. Если кто знает, к кому обратиться, что делать, давайте соберемся вместе", - призывает Лилия Чебеш в комментариях группы.

Зарина Латфуллина ее полностью поддерживает:

"Надо собрать коллективно подписи и отнести в сельсовет и в Лаишево. По каждому селу отдельно. По одному писать смысла нет".

В таком же формате онлайн официальный аккаунт прокуратуры РТ в одном из комментариев сообщает, что дело передали прокурору Лаишевского района. Похоже все-таки, что сегодня, чтобы добиться гласности проблемы, выходить из дома вовсе не требуется.

В администрации Лаишевского района по просьбе корреспондента ProKazan.ru прокомментировали отсутствие воды. Власти утверждают: они стараются отвечать всем, кто к ним обращается - и через приемную службу, и через аккаунты в социальных сетях. На вопрос "Почему в районе ухудшилась обстановка с водоснабжением?" администрация дала несколько ответов. Среди них - отсутствие у многих жителей договоров на потребление воды. Сегодня ее использование в Лаишевском районе, по словам органов местного самоуправления, в четыре раза превышает показатель, рассчитанный из договоров. Такое большое перепотребление объясняется также отсутствием в некоторых домах счетчиков. Учитывая, что большинство жителей района имеют обширную приусадебную территорию и активно занимаются в течение летнего периода огородными работами, им требуется гораздо больше воды, а значит и расчет должен происходить иначе.

"Процесс установки счетчиков на данный момент пока не окончен", - утверждают в администрации.

Еще одним фактором, перегружающим систему водоснабжения, является слишком быстрый рост населения, поэтому проблема с потреблением воды должна решаться комплексно, не только для лета 2020-ого. Планы по строительству новых насосов и водонапорной башни уже имеются, однако детали пока не раскрываются. В тех местах линий, где были обнаружены прорывы, сейчас проводятся ремонтные работы. Руководство также пересматривает график подачи воды.

"Например, в Сокурах, где до участков с разной высотностью по-разному доходит или не доходит вода, - объясняют в диалоге представители администрации, - какие-то части села регулярно имеют маленький напор воды, а другие, находящиеся ниже, пользуются водой гораздо свободнее. График позволяет жителям, хотя бы с ограничением по времени, иметь полноценный доступ к воде".

Однако местные жители подобными мерами довольствоваться не хотят: "Накипело! Уже 21 век, а воду караулить надо".

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