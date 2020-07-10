Жители Казани выразили свое негодование от поведения двух девушек, которые станцевали на фоне мечети в центре города. Видеозапись появилась в социальных сетях.

На кадрах две молодые девушки совершают непристойные танцевальные движения под музыку, в это время их снимают. Казанцы сочли такое поведение совершенно неприемлемым - на утро 10 июля пост собрал уже 400 комментариев.

"А зачем голым задом вертеть на фоне мечети ? Дуры."

"Уберите это , пожалуйста. Мне стыдно((((("

"мне често жалко труд родителей которые вырастили этих девочек .растить ребёнка столько лет в надежде что норм человеком станет а в конце такая дичь"

"Ведут себя как животные они,а стыдно мне", - пишут комментаторы.

При этом нашлись и казанцы, которые защищали девушек:

"Симпатичные девочки , тусуются )) в чем проблема то ?)) Как будто в этом паблике сидят в основном те, кому далеко за 40)))", - иронизируют пользователи сетей.