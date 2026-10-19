Вузы Татарстана и Шаньдуна начнут совместные программы в 2027 году

Вузы Татарстана и Шаньдуна начнут совместные образовательные программы в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Рустам Минниханов обсудил расширение связей в высшей школе, науке и технологиях с делегацией китайской провинции во главе с директором департамента образования Чэн Бичаном.

Шаньдун — один из ведущих регионов Китая и важный центр образования и науки. По словам Минниханова, там работают около 200 вузов, в которых обучаются более 3 миллионов студентов.

Проект КРуТех объединит 11 вузов Татарстана и 14 из Шаньдуна. Программы охватят инженерные, цифровые, биомедицинские специальности и промышленный дизайн.

23–24 ноября в Казани пройдет Форум технических университетов России и Китая. Минниханов пригласил представителей Шаньдуна принять участие в мероприятии. Ранее Татарстан вновь вошел в топ научно-технологического развития регионов, первое место заняла Москва.