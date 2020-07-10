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ГИБДД Татарстана начинает прием в порядке живой очереди

10.07.2020, 15:02 74 0 prokazan.ru

В ГИБДД Татарстана возобновлен прием граждан в порядке живой очереди. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. 

При этом, как уточняют в Госавтоинспекции, по двум услугам - регистрации транспортных средств и проведению экзамена на права - граждане могут "воспользоваться преимуществом подачи заявлений в электронном виде" через портал госуслуг. В данном случае стоимость услуг будет ниже на 30%. Сроки предоставления услуг со времени приема заявления до выдачи результата составляет 1 час. Документы на обмен российских водительских удостоверений и получению международных прав можно подать в МФЦ.

Добавим, что несмотря на послабления, в Госавтоинспекции продолжат соблюдать дистанцирование и масочно-перчаточный режим. 

ГИБДД Коронавирус Татарстан
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