В ГИБДД Татарстана возобновлен прием граждан в порядке живой очереди. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

При этом, как уточняют в Госавтоинспекции, по двум услугам - регистрации транспортных средств и проведению экзамена на права - граждане могут "воспользоваться преимуществом подачи заявлений в электронном виде" через портал госуслуг. В данном случае стоимость услуг будет ниже на 30%. Сроки предоставления услуг со времени приема заявления до выдачи результата составляет 1 час. Документы на обмен российских водительских удостоверений и получению международных прав можно подать в МФЦ.

Добавим, что несмотря на послабления, в Госавтоинспекции продолжат соблюдать дистанцирование и масочно-перчаточный режим.