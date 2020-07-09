В Казани вчера, 8 июля, был побит очередной температурный рекорд. По данным Гидрометцентра, температура воздуха на метеостанции Казань-Опорная составила +34,4 градуса, на метеостанции Аэропорт-Казань +34,6 градуса, на станции Казань-Сокол +35,7 градусов.

Сообщается, что последний раз так жарко в Казани было в 1954 году, тогда термометры показали +33,3. Напомним, что вчера и сегодня в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары, а профессор КФУ предположил, что этим летом может повториться ситуация 2010 года.