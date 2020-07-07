В Татарстане на 7 июля подтверждено 36 новых случаев COVID-19, из них 35 – контактные, 1 – завозной.

4 человека госпитализировано, 34 получают лечение на дому, информирует республиканский оперштаб.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 15

От 50 до 60 – 6

От 60 до 70 – 7

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География:

Казань – 21

Набережные Челны – 7

Альметьевский – 1

Бавлинский – 1

Высокогорский – 2

Зеленодольский – 1

Камско-Устьинский – 1

Лаишевский – 1

Пестречинский – 1

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4823 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 3639 человек, в том числе 38 за минувшие сутки. На лечении остаются 1167 человек.