В Татарстане на 7 июля подтверждено 36 новых случаев COVID-19, из них 35 – контактные, 1 – завозной.
4 человека госпитализировано, 34 получают лечение на дому, информирует республиканский оперштаб.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 15
- От 50 до 60 – 6
- От 60 до 70 – 7
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География:
- Казань – 21
- Набережные Челны – 7
- Альметьевский – 1
- Бавлинский – 1
- Высокогорский – 2
- Зеленодольский – 1
- Камско-Устьинский – 1
- Лаишевский – 1
- Пестречинский – 1
Таким образом, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4823 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 3639 человек, в том числе 38 за минувшие сутки. На лечении остаются 1167 человек.
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