“Купил дом за 6 миллионов, теперь получаю по 65 тысяч в месяц”: казанцам рассказали, как зарабатывать на загородной недвижимости

По данным исследования, которое провел ВЦИОМ, в наши дни люди чаще покупают квартиры, нежели дома. 43% респондентов считают, что загородная недвижимость с участком куда дороже квартиры. Еще 17% не знают, во что вкладываться. А 30% и попросту не хотят жить в своем доме.

Но действительно ли свое жилье за городом – это дорогое удовольствие, доступное не всем? Разобраться в этом вопросе редакции ProKazan поможет специалист по загородной недвижимости в агентстве «Альтера» Ильназ Салимов.

Яна Крутовских, журналист ProKazan и Ильназ Салимов, специальност по загородной недвижимости в агентстве “Альтера”.

- Вырос ли спрос на загородную недвижимость?

- Да, спрос действительно стал больше. И за последний период он поднялся на 50% точно, так как очень сильно выросли цены на новостройки. Кроме того, люди стали понимать преимущества своего дома: всегда есть парковочное место, большая площадь, свежий воздух, шанс получить сельскую ипотеку. К слову, о том, как получить последнюю, я с радостью расскажу на бесплатной консультации.

Для наглядности приведу пример, который отразит выгоду покупки дома. В пригороде Казани квартира 80 квадратов стоит порядка девяти миллионов рублей. Но ее нужно ждать, то есть квартира в лучшем случае сдается в конце этого года. А буквально в десяти минутах от Казани, в селе Большие Кабаны в Лаишевском районе, можно купить одноэтажный дом площадью 100 квадратов со своим участком за семь миллионов рублей по тем же ипотечным ставкам, по которым покупают квартиры.

Отметим, что вы можете прийти на бесплатную консультацию в «Альтеру», и специалисты посчитают все взносы как за квартиру, так и за дом. Также при покупке дома необходимо учесть большое количество нюансов, начиная от расположения и заканчивая ипотечными программами. В “Альтере” расскажут, как воспользоваться отцовской ипотекой и совместить её с сельской.

- Рост спроса повлек за собой рост цен?

- Да, цены на загородную недвижимость подросли, но они всё ещё меньше цен на квартиры. Давайте посмотрим показатели за 2022 и первую половину 2023 года. Если сравнивать, то цена выросла примерно на 7-10% процентов. Но в будущем, по моим прогнозам, стоимость повысится еще на 20%.

Ильназ Салимов, специальност по загородной недвижимости в агентстве “Альтера” и Яна Крутовских, журналист ProKazan

- Давайте сопоставим стоимость квадратных метров в Казани и в пригороде.

- В квартирах, которые находятся в пригороде, стоимость квадратного метра - около 145 тысяч рублей. В Лаишевском районе квадратный метр частного дома с земельным участком стоит около 65 тысяч рублей. А в самой Казани, в Ново-Савиновском районе, квадратный метр обходится в среднем в 244 тысячи рублей.

Частный дом с участком и ремонтом для семьи с двумя детьми будет стоить от 8 миллионов рублей за средний одноэтажный дом. Если локация в 30 километрах от города устроит, то 6 миллионов вам хватит. А за среднестатистическую квартиру в Казани придётся выложить не меньше 12 миллионов рублей.

- Насколько выгодно инвестировать в дома?

- Смотрите, дом за 6,5 миллионов можно сдавать за 65 тысяч в месяц. И это мы говорим про поселок в 30 километрах от города. А квартиру за 20 миллионов рублей вы сможете сдавать за 30 тысяч в месяц. К примеру, дом в деревне Куюки с двумя этажами стоит 72 тысячи в месяц.

Ильназ Салимов, специальност по загородной недвижимости в агентстве “Альтера” и Яна Крутовских, журналист ProKazan

- На что риелтор обращает внимание при работе с человеком, который хочет купить загородную недвижимость?

- Людей надо готовить к покупке дома, так как есть большое количество нюансов. Также надо знать застройщиков. Многие риелторы относятся к этому вопросу спустя рукава. Но не мы, так как от застройщика зависит качество дома нашего клиента. А наши специалисты сотрудничают только с проверенными компаниями, у которых многолетний опыт на рынке.

Других нюансов буквально десятки: необходимо учитывать транспортную доступность, газ, качество постройки дома, как сделана канализация, сколько будет квартплата, какая будет вода и так далее. В большинстве своем люди обращают внимание на внешний вид дома и территории.. Практичностью они, как правило, не интересуются. И даже если человек обращает внимание на детали, ему, скорее всего, будет очень сложно дать корректную оценку увиденному. Работа риелтора заключается как раз в том, чтобы быть погруженным в свою специальность. Вот я работаю с загородной недвижимостью, значит, мне важно знать о ней все.

- Где можно найти хороший дом до 30 километров от города, но максимально дёшево?o

- Откровенно дешевых вариантов немало. Однако их в основном предлагают частные строители. Но, как я уже выше говорил, нельзя отталкиваться только от цены. Вы же не купите картонный дом на участке в 2 сотки? У каждого из моих клиентов свой список приоритетов, и моя задача - его выявить и найти жилье, которое этим критериям будет соответствовать.

Тем не менее, если говорить о бюджетном варианте до 30 километров от города, то я точно рекомендую Новые Сокуры. Тут дома до 6 миллионов рублей. А с ремонтом дом будет стоить до 8 миллионов рублей. При этом есть школы, сады и новые дороги.

Подведем итог.

Частный дом обойдётся вам намного дешевле квартиры. А специалисты “Альтеры” подберут жилье под любую финансовую ситуацию - помогут выбрать комфортный дом и найдут подходящие льготные программы.

Кроме того, риелторы сами занимаются оформлением всех необходимых документов. Отметим, что перед покупкой квартиры необходимо пообщаться с разными риелторами. Но наша редакция рекомендует в числе прочего посетить ещё и бесплатную консультацию “Альтеры”.