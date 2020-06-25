Прокуратура установила граждан, которые разбили бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина в селе Кугеево Зеленодольского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

По информации ведомства, ими оказались два школьника. Восьмилетние мальчики днем 21 июня увидели бюст возле дома №16 на улице Мира в селе Кугеево. Один из них решил проверить что внутри бюста, залез на него, несколько раз ударил по нему рукой, а затем – камнем, повредив скульптуру. Как выяснилось, мальчики сейчас гостят у своих бабушек в селе Кугеево – один из них приехал туда из Башкортостана, другой - из Зеленодольска. Оба воспитываются в благополучных семьях и на профилактическом учете не состоят.

"По закону уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Указанное обстоятельство будет учитываться при принятии органом дознания итогового процессуального решения по делу. Сразу после этого прокуратура даст свою оценку действиям (бездействию) родителей или законных представителей малолетних правонарушителей на предмет надлежащего исполнения родительских обязанностей. Кроме того, надзорное ведомство проверит своевременность и полноту принятых местными властями мер по сохранению памятника и поддержанию его в надлежащем состоянии", - пояснили в надзорном ведомстве.

В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, ранее ситуацию прокомментировали власти Зеленодольского района.