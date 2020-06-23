Зеленодольская городская прокуратура организовала проверку в связи с повреждением бюста Героя Советского Союза Халила Хайруллина в селе Кугеево.

По предварительным данным, в период с 20 по 22 июня 2020 года неустановленное лицо повредило бюст участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Хайруллина. Скульптура расположена возле дома №16 на улице Мира в селе Кугеево Зеленодольского муниципального района. По данному факту 23 июня органами дознания возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

По делу проведён осмотр места происшествия, подсчитывается причинённый преступлением ущерб, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, проводятся оперативно-розыскные меры для установления причастных к инциденту лиц. Ход расследования уголовного дела взят особый контроль в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура даст оценку действиям должностных лиц исполкома сельского поселения на предмет своевременности и полноты мер по сохранению памятника и поддержанию его в надлежащем состоянии.

В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.