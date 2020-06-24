В Зеленодольском районе РТ вандалы оторвали голову бюсту Героя Советского Союза Халила Хайруллина, об этом накануне сообщили в прокуратуре республики. В ведомстве уточнили: неизвестных хулиганов ищут, а прокуратура оценит, как должностные лица исполкома села заботились о сохранности памятника.

Сообщение об инциденте прокомментировали власти района:

"Повреждённый неизвестными бюст Героя Советского Союза Халила Зинатулловича Хайруллина в селе Кугеево Зеленодольского района уже начали восстанавливать. На сегодняшний день правоохранительные органы занимаются поиском вандалов, проводятся следственные действия. Руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев взял данный вопрос под личный контроль. Территория вокруг повреждённого бюста уже приведена в порядок, начаты работы по восстановлению самого памятника. Он будет отлит в бронзе", - сообщили в пресс-службе главы Зеленодольского МР.

Добавим, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".