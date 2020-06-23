Путин рассказал, куда потратят деньги от повышенного НДФЛ для граждан с доходом более 5 млн

Владимир Путин сегодня в ходе обращения к нации анонсировал повышение НДФЛ для граждан с годовым доходом более 5 миллионов рублей. С 1 января 2021 года он возрастет с 13% до 15%, за счет этого в федеральный бюджет ожидается поступление порядка 60 миллиардов.

"Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, "окрасить", защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что все действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть сохранены, а 60 миллиардов ежегодно пойдут в дополнение к тем ресурсам, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение.

"Решения об использовании этих средств, этих денег должны быть прозрачными и абсолютно открытыми, пользоваться безусловным доверием. Моральное право принимать эти решения имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, работе в некоммерческих, благотворительных организациях, делом доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию. Нужно создать такой механизм", - добавил глава государства.

Напомним, что в ходе обращения президент РФ также анонсировал новые пособия для россиян с детьми. Их можно будет получить с 1 июля.