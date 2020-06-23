В России увеличат подоходный налог для граждан, которые зарабатывают более пяти миллионов в год

В России увеличат подоходный налог для граждан, которые зарабатывают более пяти миллионов рублей в год. Об этом сегодня Владимир Путин сообщил в ходе обращения к жителям страны.

"С 2001 года у нас действует плоская шкала на доходы физических лиц, и ее введение позволило в свое время вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, <...> на первый взгляд выглядит даже несправедливым. Однако если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налогов увеличилась <...>, эти дополнительные средства государство получило возможность направить на решение социальных задач, станет ясно, что справедливость здесь абсолютно ни при чем", - отметил президент.

По словам Путина, сейчас появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано, и направлять деньги на решение значимых для общества задач. Таким образом, президент РФ предложил с 1 января 2021 года изменить ставку НДФЛ для граждан, зарабатывающих более пяти миллионов за год, с 13% до 15%. Облагаться повышенным налогом будет только та часть, которая превышает указанную сумму, отметил Путин. По его оценкам, такая мер даст федеральному бюджету порядка 60 миллиардов рублей в год.