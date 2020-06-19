В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Татарстане откроются торговые центры

То, что они все-таки откроются, можно не сомневаться, а вот при посещении необходимо будет соблюдать определенные правила. Сейчас Татарстан находится только на первом этапе снятия ограничений, второй уже не за горами.

Казанцы борются с сервисом Kassir.ru. У них "обнулились" сроки возврата денег за несостоявшиеся концерты

В редакцию написали жители города, которые несколько месяцев не могут вернуть деньги за билеты на концерты. Их неоднократно переносили, как переносил и сам сервис сроки возврата денег. Оказалось, что "кассир" ждал постановления Правительства РФ, которое позволит средства не возвращать. Юрист дал нам комментарий по этому вопросу, а расстроенные казанцы готовы подать к компании иск.

Из-за Парада Победы в центре Казани ощутимо поменяется схема движения общественного транспорта

Изменения будут действовать несколько дней и коснутся как автобусов, так и троллейбусов. Перечень изменений по ссылке выше.

Прокурор Татарстана лично проверит, что не так с больницами в Челнах

От жителей города и врачей поступало множество жалоб, и прокуратура спешит на помощь. Пройдут личные приемы, на них можно записаться заранее.

У соседей: умер экс-глава Чувашии, который ранее судился с Путиным

Михаил Игнатьев, который призывал "мочить журналистов" и подавал иск к Владимиру Путину, скончался накануне в Санкт-Петербурге. Его состояние осложнилось двусторонней пневмонией.