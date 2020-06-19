В редакцию ProKazan.ru вновь пришло письмо от небезразличного жителя Казани. В недавно открытой рубрике “Письмо в редакцию” мы публикуем его историю с надеждой, что казанцы, также столкнувшиеся с этой проблемой, смогут общими усилиями добиться возвращения своих сбережений.

Наш герой, Айрат Муллахметов, 6 марта приобрел билеты на концерт “Элджей”, однако из-за переноса мероприятия был вынужден написать заявление на возврат денежных средств.

“ 21 апреля мною было составлено и передано сотруднице компании “Кассир.ру” Кузнецовой И.В. в концертной кассе по адресу г. Казань, проспект Ямашева, 71а заявление на возврат денежных средств в размере 2700 рублей за приобретенные ранее билеты. Причина - перенос даты мероприятия организатором. Оно должно было быть 11 апреля, но было перенесено сначала на 5 июня, а после - на 5 декабря. Согласно информации, указанной на сайте “Кассир.ру”, по состоянию на тот день срок возврата денежных средств составлял 10 дней с момента получения заявления о возврате”, - рассказывает свою историю Айрат.

На данный момент прошло уже более 90 дней, однако деньги он по-прежнему не вернул.

“Ни денег, ни обратной связи от компании, - негодует Айрат. - Это становится похоже на то, что я отдал деньги мошеннической организации, офис которой закрыт под предлогом пандемии, а некомпетентные сотрудники колл-центра только и могут, что обещать разобраться в ситуации "в ближайшее время”. Насколько я понимаю, компания “Кассир.ру” специально закрыла все свои офисы и кассы в Казани и не принимает клиентов, чтобы дождаться вступления постановления Правительства РФ от 06 июня 2020 года №830, согласно которому при переносе мероприятия клиент не сможет вернуть деньги. Кроме того, закрыта возможность оставить комментарий в соцсетях (VK и Instagram) и неоднократно оставленные на почте претензии о возврате остаются без ответа”.

Айрат много раз звонил в “Кассир.ру”, чтобы узнать, почему деньги не были возвращены ранее. Все это время сотрудники колл-центра ссылались на режим самоизоляции и отвечали фразами:

"Мы также стали заложниками ситуации с коронавирусом, наберитесь терпения, возврат будет осуществлен в ближайшее время".

Сотрудники при этом, по словам героя, продолжали работать онлайн: они продавали билеты через сайт, а значит, финансовый отдел работал и обрабатывал входящие платежи от клиентов.

“Даже если учесть тот период нерабочих дней с 30 марта по 12 мая, - делает расчет наш герой, - во время которого сотрудники теоретически могли не работать, у компании “Кассир.ру” было время (без учета выходных дней) с 23 по 27 марта, а также с 12 мая по 06 июня, чтобы вернуть денежные средства согласно моему заявлению - это 24 дня! Но вместо этого компания намеренно не отвечала на претензии и не давала четкого ответа, когда будет осуществлен возврат. Кроме того, сотрудники колл-центра сначала ссылались на дату 1 июня 2020 года, когда якобы всем клиентам по заявлениям будут возвращены денежные средства, после чего напрямую начали говорить, что ожидают постановления №830”.

Постановление №830, о котором говорит наш герой, было принято 6 июня. Согласно ему, при переносе даты проведения мероприятия все билеты остаются действительными, возврат денежных средств в этом случае не осуществляется. Если мероприятие полностью отменено, то возврат будет произведен не позднее 180 календарных дней со дня обращения клиента и момента снятия режима повышенной готовности. Сайт “Кассир.ру” отмечает, что в Республике Татарстан “все обращения по мероприятиям, отмененным или перенесенным по причине введения режима повышенной готовности будут рассмотрены в соответствии с правилами, установленными в Постановлении Правительства РФ от 6 июня 2020 № 830, вне зависимости от даты их получения”. То есть фактически на данный момент заявление Айрата, написанное задолго до указа, обнуляется в сроке и, начиная с 6 июня, имеет 180 дней на рассмотрение.

“Налицо злоупотребление правом, когда компания, зная, что скоро вступит в силу выгодное для нее Постановление Правительства, намеренно отложила возврат денежных средств, чтобы у клиента не было возможности это сделать”, - негодует Айрат.

Его случай оказался не единичным.

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Кассир.ру не реагировал на обращения, хотя перешел в формат онлайн работы

Мы связались с еще одной героиней, жительницей Казани, которая пытается вернуть билеты за перенесенный более чем на полгода концерт.

“В конце января я купила четыре билета на концерт Zivert. Он должен был состояться в конце апреля в Эрмитаже, затем перенесли концерт во дворец Спорта. 18-го марта я написала заявление о возврате денежных средств. Тут же мне пришло сообщение - автомат о том, что сотрудники сейчас находятся на самоизоляции и не будут работать до конца марта. С тех пор никаких писем. На звонки они не отвечали вплоть до сегодняшнего дня. Я вновь позвонила, и мне было сказано, что в связи с постановлением правительства от 6-го июня денежные средства за перенесенные концерты не возвращаются, возврат возможен только при отмене концерта. Как я узнала позже, как раз со вчерашнего дня изменились правила возврата денежных средств. Я была крайне возмущена. Мое заявление было написано раньше, чем постановление вступило в силу, нарушаются мои гражданские права. Я уже вообще не хочу идти на этот концерт!” - рассказывает Аида. Она приобрела билеты на сумму 8350 рублей.

По словам Айрата, вся эта ситуация в целом выглядит довольно сомнительно. Еще в момент возврата билетов произошел конфликт с сотрудником билетной кассы, поскольку забрав билеты, Айрату выдали бумажку без печати и реквизитов. На просьбу поставить печать, кассир ответила, что ее у них нет, все так возвращают билеты и волноваться не о чем. Понимая, что эта бумажка не имеет никакой юридической силы, Айрат связался с колл-центром “Кассир.ру”, и только после этого сотрудники офиса выдали отрывную часть заявления и непосредственно сами билеты.

К слову, сейчас кассы на Ямашева уже нет, и, если бы Айрат оставил билеты по просьбе сотрудников центра, вряд ли бы он вообще смог доказать, что эти билеты когда-либо существовали.

Билетный пункт на Проспекте Ямашева исчез Фото 2GIS

Наши герои утверждают, что если встретят поддержку среди тех, кто тоже пытается вернуть сбережения за перенесенные концерты, то обратятся в суд, чтобы взыскать с компании “Кассир.ру” уплаченные средства.

Мы связались с юристом, чтобы узнать, есть ли у них шанс выиграть в суде.

Олег Стекольщиков, юрист

“Билеты, как и любая услуга, подразумевает условия ее оказания и права потребителей. Эта информация должна быть изложена в афишах, на билете, в публичных информационных материалах по концерту или событию на билете. В этих же документах должны быть и данные о порядке возврата билетов. Согласно ст. 32 Закона о защите прав потребителей и ст. 782 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от услуги с возмещением фактических расходов исполнителю. В ситуации с билетами концерты не состоялись и не могли состояться ввиду пандемии, никто затрат на организацию концерта не нес. Это значит вернуть обязаны 100% стоимости билетов в установленные законом десятидневный срок или уплатить неустойку 3% от цены билета за каждый день, начиная с 11-го. Суды здесь должны принять сторону граждан”, - объясняет ситуацию юрист Олег Стекольщиков.

Стоит заметить, что в марте 2020 года Владимир Путин встретился с представителями предпринимательского сообщества. Одним из спикеров театрально-концертной индустрии стала Алла Фомина, генеральный директор “Кассир.ру”.

“Наш бизнес оказался практически, я не преувеличу, если скажу, что перед крахом полностью”, - сообщила она в разговоре с президентом.

Она обратилась к властям с рядом инициатив, которые в целом и были удовлетворены в Постановлении от 6 июня №830.

Мы провели опрос среди жителей Казани. Как оказалось, многие все-таки готовы поддержать любимых артистов. Они сохраняют билеты, чтобы посетить мероприятия после снятия всех ограничений на их проведение.

В период пандемии Кассир.ру запустил кампанию под хэштегом “сохранибилет”. Они публикуют обращения артистов с просьбами дождаться выступлений и не сдавать билет. Однако все это не отменяет историй наших героев, согласно которым в Казани намеренно задерживались ранние обращения на возврат денежных средств, чтобы дождаться вступления в силу выгодного для них Постановления. И если раньше гражданин мог быть убежден, что при непредвиденных обстоятельствах он может вернуть деньги за купленный билет, то сегодня такой уверенности уже нет.

“В данной ситуации претензия не к артистам, а к неправомерным действиям билетного оператора Кассир.ру Поволжье”, - уточняет свою позицию Айрат.

Мы также попытались связаться с “Кассир.ру”, однако единственное, что получили, - сладкий голос в голосовом сообщении-автомате, вещающий: “Отменять билеты не нужно”. Никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации в компании не дали.

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