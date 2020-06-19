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Обнуление: Кассир.ру не хотел возвращать казанцам деньги за билеты и нашел поддержку у властей

19.06.2020, 12:27 295 8 prokazan.ru
Казанцы месяцами пытаются вернуть деньги за билеты

В редакцию ProKazan.ru вновь пришло письмо от небезразличного жителя Казани. В недавно открытой рубрике “Письмо в редакцию” мы публикуем его историю с надеждой, что казанцы, также столкнувшиеся с этой проблемой, смогут общими усилиями добиться возвращения своих сбережений.

Наш герой, Айрат Муллахметов, 6 марта приобрел билеты на концерт “Элджей”, однако из-за переноса мероприятия был вынужден написать заявление на возврат денежных средств.

“ 21 апреля мною было составлено и передано сотруднице компании “Кассир.ру” Кузнецовой И.В. в концертной кассе по адресу г. Казань, проспект Ямашева, 71а заявление на возврат денежных средств в размере 2700 рублей за приобретенные ранее билеты. Причина - перенос даты мероприятия организатором. Оно должно было быть 11 апреля, но было перенесено сначала на 5 июня, а после - на 5 декабря. Согласно информации, указанной на сайте “Кассир.ру”, по состоянию на тот день срок возврата денежных средств составлял 10 дней с момента получения заявления о возврате”, - рассказывает свою историю Айрат.

На данный момент прошло уже более 90 дней, однако деньги он по-прежнему не вернул.

Ни денег, ни обратной связи от компании, - негодует Айрат. - Это становится похоже на то, что я отдал деньги мошеннической организации, офис которой закрыт под предлогом пандемии, а некомпетентные сотрудники колл-центра только и могут, что обещать разобраться в ситуации "в ближайшее время”. Насколько я понимаю, компания “Кассир.ру” специально закрыла все свои офисы и кассы в Казани и не принимает клиентов, чтобы дождаться вступления постановления Правительства РФ от 06 июня 2020 года №830, согласно которому при переносе мероприятия клиент не сможет вернуть деньги. Кроме того, закрыта возможность оставить комментарий в соцсетях (VK и Instagram) и неоднократно оставленные на почте претензии о возврате остаются без ответа”.

Айрат много раз звонил в “Кассир.ру”, чтобы узнать, почему деньги не были возвращены ранее. Все это время сотрудники колл-центра ссылались на режим самоизоляции и отвечали фразами:

"Мы также стали заложниками ситуации с коронавирусом, наберитесь терпения, возврат будет осуществлен в ближайшее время".

Сотрудники при этом, по словам героя, продолжали работать онлайн: они продавали билеты через сайт, а значит, финансовый отдел работал и обрабатывал входящие платежи от клиентов.

“Даже если учесть тот период нерабочих дней с 30 марта по 12 мая, - делает расчет наш герой, -  во время которого сотрудники теоретически могли не работать, у компании “Кассир.ру” было время (без учета выходных дней) с 23 по 27 марта, а также с 12 мая по 06 июня, чтобы вернуть денежные средства согласно моему заявлению - это 24 дня! Но вместо этого компания намеренно не отвечала на претензии и не давала четкого ответа, когда будет осуществлен возврат. Кроме того, сотрудники колл-центра сначала ссылались на дату 1 июня 2020 года, когда якобы всем клиентам по заявлениям будут возвращены денежные средства, после чего напрямую начали говорить, что ожидают постановления №830”.

Постановление №830, о котором говорит наш герой, было принято 6 июня. Согласно ему, при переносе даты проведения мероприятия все билеты остаются действительными, возврат денежных средств в этом случае не осуществляется. Если мероприятие полностью отменено, то возврат будет произведен не позднее 180 календарных дней со дня обращения клиента и момента снятия режима повышенной готовности. Сайт “Кассир.ру” отмечает, что в Республике Татарстан “все обращения по мероприятиям, отмененным или перенесенным по причине введения режима повышенной готовности будут рассмотрены в соответствии с правилами, установленными в Постановлении Правительства РФ от 6 июня 2020 № 830, вне зависимости от даты их получения”. То есть фактически на данный момент заявление Айрата, написанное задолго до указа, обнуляется в сроке и, начиная с 6 июня, имеет 180 дней на рассмотрение.

“Налицо злоупотребление правом, когда компания, зная, что скоро вступит в силу выгодное для нее Постановление Правительства, намеренно отложила возврат денежных средств, чтобы у клиента не было возможности это сделать”, - негодует Айрат.

Его случай оказался не единичным.

Люди готовы присоединиться к коллективному иску
Люди готовы присоединиться к коллективному иску

Многие столкнулись с невозвратом Кассир. ру денежных средств
Многие столкнулись с невозвратом Кассир. ру денежных средств

Кассир.ру не реагировал на обращения, хотя перешел в формат онлайн работы
Кассир.ру не реагировал на обращения, хотя перешел в формат онлайн работы

Мы связались с еще одной героиней, жительницей Казани, которая пытается вернуть билеты за перенесенный более чем на полгода концерт.

“В конце января я купила четыре билета на концерт Zivert. Он должен был состояться в конце апреля в Эрмитаже, затем перенесли концерт во дворец Спорта. 18-го марта я написала заявление о возврате денежных средств. Тут же мне пришло сообщение - автомат о том, что сотрудники сейчас находятся на самоизоляции и не будут работать до конца марта. С тех пор никаких писем. На звонки они не отвечали вплоть до сегодняшнего дня. Я вновь позвонила, и мне было сказано, что в связи с постановлением правительства от 6-го июня денежные средства за перенесенные концерты не возвращаются, возврат возможен только при отмене концерта. Как я узнала позже, как раз со вчерашнего дня изменились правила возврата денежных средств. Я была крайне возмущена. Мое заявление было написано раньше, чем постановление вступило в силу, нарушаются мои гражданские права. Я уже вообще не хочу идти на этот концерт!” - рассказывает Аида. Она приобрела билеты на сумму 8350 рублей.

По словам Айрата, вся эта ситуация в целом выглядит довольно сомнительно. Еще в момент возврата билетов произошел конфликт с сотрудником билетной кассы, поскольку забрав билеты, Айрату выдали бумажку без печати и реквизитов. На просьбу поставить печать, кассир ответила, что ее у них нет, все так возвращают билеты и волноваться не о чем. Понимая, что эта бумажка не имеет никакой юридической силы, Айрат связался с колл-центром “Кассир.ру”, и только после этого сотрудники офиса выдали отрывную часть заявления и непосредственно сами билеты.

К слову, сейчас кассы на Ямашева уже нет, и, если бы Айрат оставил билеты по просьбе сотрудников центра, вряд ли бы он вообще смог доказать, что эти билеты когда-либо существовали.

Билетный пункт на Проспекте Ямашева исчез
Билетный пункт на Проспекте Ямашева исчез
Фото 2GIS

Наши герои утверждают, что если встретят поддержку среди тех, кто тоже пытается вернуть сбережения за перенесенные концерты, то обратятся в суд, чтобы взыскать с компании “Кассир.ру” уплаченные средства.

Мы связались с юристом, чтобы узнать, есть ли у них шанс выиграть в суде.

Олег Стекольщиков, юрист
Олег Стекольщиков, юрист

“Билеты, как и любая услуга, подразумевает условия ее оказания и права потребителей. Эта информация должна быть изложена в афишах, на билете, в публичных информационных материалах по концерту или событию на билете. В этих же документах должны быть и данные о порядке возврата билетов. Согласно ст. 32 Закона о защите прав потребителей и ст. 782 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от услуги с возмещением фактических расходов исполнителю. В ситуации с билетами концерты не состоялись и не могли состояться ввиду пандемии, никто затрат на организацию концерта не нес. Это значит вернуть обязаны 100% стоимости билетов в установленные законом десятидневный срок или уплатить неустойку 3% от цены билета за каждый день, начиная с 11-го. Суды здесь должны принять сторону граждан”, - объясняет ситуацию юрист Олег Стекольщиков.

Стоит заметить, что в марте 2020 года Владимир Путин встретился с представителями предпринимательского сообщества. Одним из спикеров театрально-концертной индустрии стала Алла Фомина, генеральный директор “Кассир.ру”.

“Наш бизнес оказался практически, я не преувеличу, если скажу, что перед крахом полностью”, - сообщила она в разговоре с президентом.

Она обратилась к властям с рядом инициатив, которые в целом и были удовлетворены в Постановлении от 6 июня №830.

Мы провели опрос среди жителей Казани. Как оказалось, многие все-таки готовы поддержать любимых артистов. Они сохраняют билеты, чтобы посетить мероприятия после снятия всех ограничений на их проведение.

 

 

В период пандемии Кассир.ру запустил кампанию под хэштегом “сохранибилет”. Они публикуют обращения артистов с просьбами дождаться выступлений и не сдавать билет. Однако все это не отменяет историй наших героев, согласно которым в Казани намеренно задерживались ранние обращения на возврат денежных средств, чтобы дождаться вступления в силу выгодного для них Постановления. И если раньше гражданин мог быть убежден, что при непредвиденных обстоятельствах он может вернуть деньги за купленный билет, то сегодня такой уверенности уже нет.

“В данной ситуации претензия не к артистам, а к неправомерным действиям билетного оператора Кассир.ру Поволжье”, -  уточняет свою позицию Айрат.

Мы также попытались связаться с “Кассир.ру”, однако единственное, что получили, - сладкий голос в голосовом сообщении-автомате, вещающий: “Отменять билеты не нужно”. Никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации в компании не дали.

Если вы попали в аналогичную ситуацию и хотите добиться справедливости, пишите на нашу почту news@prokazan.ru.

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комментарии

Горожанин
0
19 июня 2020
13:01
Ну - что ж . Попросту берут пример с государства , которое ведет себя как цыгане на колхозном рынке в 1992 году .
Горожанин
0
19 июня 2020
13:06
ГК РФ Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени

""1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
""2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса.
Горожанин
0
19 июня 2020
13:13
То есть если в вашем Постановлении Правительства РФ от 6 июня 2020 № 830 прямо не сказано, что оно распространяется на отношения возникшие до его вступления в силу, то применяться к ним не может.
Гульнара
0
19 июня 2020
13:14
Деньги вернули через два месяца, после бесконечной переписки по электронной почте.концерт был отменён.
Горожанин
0
19 июня 2020
13:26
Таким образом, если вы не поступите в порядке и сроках, предусмотренных законодательством до вступления в силу этого Постановления, то можете вообще свои деньги потерять, поскольку сроки этого Постановления на вас не распространяются. Отношения возникли до его принятия. Или вам нужно заключать доп соглашение.
В ответ на комментарий пользователя
То есть если в вашем Постановлении Правительства РФ от 6 июня 2020 № 830 прямо не сказано, что оно распространяется на отношения возникшие до его вступления в силу, то применяться к ним не может.
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Горожанин
0
19 июня 2020
13:29
Элджея слущшают только дегенераты и неудачники. Так что я не удивлён, что Айрату Муллахметовему деньги не возвращают.
Горожанин
0
19 июня 2020
13:37
Дебилы купили билеты на уродов.
Теперь пичальке нищебродной.
Горожанин
0
19 июня 2020
13:41
А ты сам че слушаешь братан?
В ответ на комментарий пользователя
Элджея слущшают только дегенераты и неудачники. Так что я не удивлён, что Айрату Муллахметовему деньги не возвращают.
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07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
08:01, 09.06.2020
ВОЗ сообщила о возможном росте числа зараженных коронавирусом
07:47, 09.06.2020
Кадыров поможет женихам выкупить невест
13:17, 08.06.2020
Россиянам предложили платить 150 рублей за час работы
17:20, 07.06.2020
МЧС РФ отклонило предложение США о помощи в Норильске
12:23, 06.06.2020
В «Вечернем Урганте» показали пародию на рекламу в поддержку поправок в Конституцию
17:35, 05.06.2020
Роскачество признало водку самым безопасным в России продуктом
12:08, 04.06.2020
К Земле приближается астероид, который способен уничтожить территорию размером с Татарстан
19:41, 03.06.2020
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи
12:23, 30.05.2020
В России предлагают штрафовать за отказ от обязательных прививок
18:10, 29.05.2020
В Кирове произошло массовое заражение COVID-19 в детском саду
17:30, 29.05.2020
Роспотребнадзор разрешил футбольным болельщикам посещать матчи
12:30, 29.05.2020
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, 29.05.2020
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией
13:30, 28.05.2020
Четверть опрошенных россиян считают коронавирус выдумкой
11:10, 28.05.2020
«Это нежелание оглянуться вокруг себя»: Песков прокомментировал неверие россиян в коронавирус
17:50, 27.05.2020
Кремль отреагировал на иск экс-главы Чувашии, направленный Владимиру Путину
13:30, 27.05.2020
Ученые выявили новый путь заражения коронавирусом
11:10, 27.05.2020
«Я тоже от этого запаха проснулся»: в Челнах люди задыхаются по ночам
10:20, 27.05.2020
«Это делают сами работники кладбищ»: В Челнах во время карантина на кладбище мародеры украли ограды
09:43, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки
08:30, 27.05.2020
В России за время пандемии увеличилось количество долларовых миллиардеров
19:50, 26.05.2020
Жители России могут получить дополнительный выходной
19:10, 26.05.2020
По мнению ученых, COVID-19 осенью вспыхнет вновь
18:30, 26.05.2020
В Татарстане пройдет конкурс под эгидой Всемирного дня без табака
13:51, 26.05.2020
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, 26.05.2020
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
13:30, 26.05.2020
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, 26.05.2020
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, 26.05.2020
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19
15:52, 24.05.2020
«Угнетал запах трупов»: в Башкирии медиков заперли в морге после контакта с зараженными COVID-19
13:30, 24.05.2020
Россиян, прибывших в Крым без цели, будут помещать в обсервацию за свой счет
18:11, 23.05.2020
Путин подписал закон о дистанционном голосовании через интернет
17:30, 22.05.2020
Из-за пандемии выпускные в вузах пройдут одновременно в онлайн-формате
16:10, 22.05.2020
В Подмосковье нарушителей самоизоляции будут отправлять на работы в больницы
14:50, 22.05.2020
В Москве семейной паре выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что они вышли на балкон
10:50, 22.05.2020
Министр культуры РФ рассказала, как будут работать театры и музеи после пандемии
19:10, 21.05.2020
В Москве рассказали, чем могут быть опасны люди с антителами на COVID-19
16:30, 21.05.2020
Роспотребнадзор: дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок
13:10, 21.05.2020
В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, закидали камнями медсестер
11:50, 21.05.2020
ВОЗ рассказала о возможности второй волны пандемии COVID-19
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно