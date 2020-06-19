В Казани на время празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне изменится схема движения ряда автобусных маршрутов, сообщают в городском Комитете по транспорту.

С 18 по 23 июня с 12.00 до 22.00 и 24 июня с 5.00 до 18.00 в связи с закрытием улицы Карла Маркса изменится схема движения следующих автобусных маршрутов:

№№22, 28а, 89 будут следовать в направлении центра города по Кремлевской дамбе – пл.Тысячелетия – ул.Лево-Булачная –ул.Татарстан – ул.Пушкина – ул.М.Горького, далее по маршрутам;

№№22, 28, 89 будут следовать в направлении Кремлевской дамбы со стороны парка им.Горького по ул.К.Маркса – ул.Толстого – ул.Большая Красная – ул.Батурина, далее по маршрутам;

№№10а, 30, 35, 54, 63, 91 будут следовать в направлении центра города со стороны парка им.Горького по ул.Н.Ершова – ул.Вишневского – ул.Островского – ул.Татарстан, далее по маршрутам.

Движение троллейбусных маршрутов №№2, 3, 5, 7, 8 будет приостановлено.

В период праздничных дней изменится график движения общественного транспорта. 19, 22, 23 июня транспорт будет работать по графикам движения в рабочие дни, 20, 21, 24 июня – по графикам выходных дней.

Напомним, что 24 июня на площади Свободы состоится Парад Победы, 20 июня пройдет репетиция. Казанцев в этом году на праздничное мероприятие не приглашают.