Накануне, 18 июня, в Санкт-Петербурге скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Как пояснили в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова, бывший губернатор умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности.

Он "неоднократно обращался за медицинской помощью в 2019 году, а в феврале этого года поступил в центр в тяжелом состоянии. После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией", - приводит ТАСС слова заместителя главврача центра.

Напомним, что ранее Михаил Игнатьев подал в суд на президента России Владимира Путина из-за досрочной отставки с формулировкой "утрата доверия".