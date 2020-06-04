Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку после появившегося в соцсетях видео. Казанец опубликовал кадры, на которых запечатлено, как работник скорой медицинской помощи пинает ногами лежащего на земле мужчину.

В ведомстве восстановили картину произошедшего. Вечером 1 июня бригада скорой помощи прибыла на вызов на улицу Фрунзе. На дороге лежал мужчина средних лет, при попытке осмотра он начал размахивать руками и ногами, пытаясь ударить врачей. Также гражданин ругался матом, вел себя неадекватно и на замечания фельдшера не реагировал. Тогда она несколько раз несильно пнула мужчину ногой. После этого медики вызвали экипаж полиции, а сами вернулись к работе. При этом фельдшер отказалась написать заявление на мужчину в связи с его хулиганскими действиями.

"Согласно статье 21 Конституции Российской Федерации достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть основанием для его умаления. Кроме того, никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению. В соответствии с Федеральным законом «Об охране прав и здоровья граждан в Российской Федерации» приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации", - пояснили в прокуратуре РТ.

В ведомстве заявили: несмотря на асоциальное поведение мужчины, фельдшер допустила в отношении него некорректные действия, нарушив этические нормы и правила поведения медицинских работников при оказании помощи пациенту.

Выяснилось, что 2 июня сотруднице уже объявили за это выговор по месту работы. Прокуратура внесла в адрес главврача "скорой" представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.