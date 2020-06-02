В Минздраве Татарстана прокомментировали видео, которое накануне разлетелось по соцсетям. На нем сотрудник скорой пинает мужчину, лежащего на земле. Автор видео рассказал, что увидел этого гражданина и вызвал ему скорую, после приехали полицейские и забрали гражданина в отдел. Запись вызвала активные обсуждения, причем многие казанцы вступались за медработников.

Как пояснили в Минздраве РТ, видеозапись, опубликованная в сетях, не отражает полную картину. Мужчина, который лежал на земле, был пьян, угрожал работникам, не давал себя осмотреть, матерился, расстегнул ширинку и угрожал облить врачей мочой, делал намеки сексуального характера. Медики вызвали полицию, но писать заявление отказались.

Также в прокуратуре республики сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.