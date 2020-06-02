В соцсетях появился ролик, на котором медики скорой помощи пинками пытаются привести в чувство лежащего на земле гражданина. Автор видео утверждает, что оно снято в Казани.

"Увидел лежачего мужчину на земле вызвал 112, приехала скорая попинала его, после приехала полиция и закинув его в бобик увезла. И как вы считаете, допустимо ли такое отношение к пациентам со стороны медперсонала?", - задается вопросом казанец.

Мнения пользователей по этому вопросу разделились. Одни горожане поддержали автора в мысли, что медики не имеют права так поступать:

"ну выпил, плохо стало человеку, почки отказали, или ещё что, осмотри, поставь диагноз не ногой"

"Да. Ногой некрасиво. Но этим ребятам потом простых чистоплотных пациентов трогать".

"...вы совсем чиканулись? "Ногой не красиво. ... простых чистоплотных трогать..." Мед.сотрудник в перчатках, он должен прощупать пульс, установить причину такого состояния и после принимать решение. Если он пьян, то это алкогольная интоксикация и нужно их госпитализировать...а не пинать и вызывать ментов. Мало ли что он выпил, в каком количестве и как скажется на нем это алкогольное отравление. Совсем сума посходили", - пишут казанцы.

При этом многие горожане встали на сторону "скорой". Они отмечали, что из-за подобных вызовов медики могут не успеть к тем, кто остро нуждается в их помощи.

"Бригада экстренников, которая должна из шока выводить, инфаркты/инсульты с того света вытаскивать - занимается вот такой работой по звонку сердобольного налогоплательщика."

"А ещё наверное никто и не знал. Что в общественном месте вызов будет обслуживаться в приоритете. Да, к этому россиянину бригада приедет гораздо быстрее. Вы сами расставляете приоритеты оказания экстренной помощи. Зачем потом удивляться что к вам долго ехали".

"Пока бесплатно вызывать - можно и к каждому синеботу вызвать. И к девочке под спайсом, которая на бондаренко танцевала. Всем по реанимобилю, мы толерантное общество. Инфаркты подождут", - комментируют горожане.